端午南屯踩街活動　熱鬧滾滾

2018年06月18日 19:00 中時 黃國峰

2018南屯端午木屐節，18日南屯老街舉行，民眾穿木屐、躦鯪鯉，雖然細雨朦朧，仍不改大家的興致。（黃國峰攝）

2018南屯端午木屐節，18日南屯老街舉行，穿木屐、躦鯪鯉活動中，也有舞團老師，帶來精彩表演。（黃國峰攝）

2018南屯端午木屐節，18日南屯老街舉行，民眾穿木屐、躦鯪鯉，雖然細雨朦朧，仍不改大家的興致。（黃國峰攝）

2018南屯端午木屐節，18日南屯老街舉行，南屯里安排小朋友賽跑等傳統節慶競賽。（黃國峰攝）

2018南屯端午木屐節，18日南屯老街舉行，南屯里安排傳統節慶競賽，圖中是挑扁擔比賽，雖然下著雨，拿著傘也能挑。（黃國峰攝）

一年一度的南屯端午木屐節活動，18日下午在萬和宮前廣場及南屯老街熱鬧登場，台中市長林佳龍帶著民眾一起穿著木屐走在南屯老街上，用力踩踏地面，要把鯪鯉吵醒，萬和宮廣場前也有團體輪番上台表演，南屯老街也有親子遊戲、還有麻芛湯、魚丸湯及粽子品嚐，熱熱鬧鬧的度過南屯特有的端午節活動。

端午節不是划龍舟，中市南屯區南屯里是「穿木屐站鯪鯉、吃肉粽配麻芛、掛香芳、尚歡喜」「2018南屯端午木屐節」活動18日在南屯老街、萬和宮前廣場舉行，從上午11時30分開始的請神儀式揭開序幕，下午老街安排4人木屐競走、小朋友賽跑、滾鐵圈以及成人挑扁擔等傳統節慶競賽，萬和宮準備了麻芛湯及魚丸湯，文昌公廟贊助粽子供民眾享用。

台中市長林佳龍下午4點與貴賓們在大香包簽名後，高喊「穿木屐，躦鯪鯉，呷肉粽，配麻芛，掛香芳，尚歡喜！」帶領民眾遊街，雖然雨勢朦朧，仍不減大家的熱情，沿著南屯老街、萬和宮周遭步行，一路上鼓號、音樂聲、木屐踩街的喀喀聲交織，熱鬧非凡。

台中市長林佳龍表示，台中市的端午節特別不一樣，「穿木屐，躦鯪鯉，呷肉粽，配麻芛，掛香芳，尚歡喜！」他指出，將近四年前，創造5008人穿木屐聚會的金氏世界紀錄後，每年的南屯端午木屐節都有一些新點子，希望讓這項重要民俗活動能夠深耕在地化、國際化。

(中時 )