林佳龍東京創意行銷超吸睛 台中花博躍上國際舞台

2018年06月18日 19:36 中時 盧金足

台中市長林佳龍與駐日代表謝長廷等人參加華信航空在成田機場舉辦的「台中東京首航歡迎典禮及剪綵儀式」，共同剪綵，宣布直航班機啟航。（盧金足攝）

台中市長林佳龍兩天旋風訪日成果，在觀光及外交上都大有斬獲，創意出奇的行銷方式，成功讓花博躍上國際舞台。（盧金足攝）

台中東京6月14日起天天直飛，台中市長林佳龍力邀日本遊客到台中逛花博。（盧金足攝）

台中市府在東京進行花博宣傳活動，邀請在日本知名度高的台灣歌手「小胖」林育群跨海獻唱《人海中遇見你》。（盧金足攝）

「卡娃伊！」日本民眾看到可愛花博吉祥物，對花博盛會也大感興趣。（盧金足攝）

台中市長林佳龍（中）參訪東京車站旁的手藝人街「2K540 AKI-OKA ARTISAN」，為台中鐵路高架化後，推動綠空鐵道畫出更具體的藍圖。（盧金足攝）

台中市長林佳龍訪東京都廳提出學習東奧「綠色獎牌」的構想，宣布台中預計9月啟動東亞青奧「3C回收綠色獎牌企畫」，圖為東京都廳公共空間設置舊手機回收箱。（翻攝林佳龍臉書）

台中起飛、直航東京！市長林佳龍強調，「一座城市要起飛，觀光與招商就是一對有力的翅膀！」兩天訪日旋風行程，拚招商、揪觀光馬不停蹄，6月14日搭乘台中到東京首航班機抵日本，馬上展開花博宣傳，力邀在日本擁有高人氣的「小胖」林育群為花博讚聲，請出國際知名日本藝人PIKO太郎擔任花博宣傳大使，還特別為台中飆舞花博版《PPAP》，創意出奇的行銷方式，在觀光及外交上都大有斬獲，成功讓花博躍上國際舞台，更讓世界看見台中。

為宣傳11月3日將登場的台中世界花博盛會，林佳龍展現豐沛的國際人脈，東京都為日本人口最多的大城市，也在全球大城市排行榜名列前茅，為國人赴日經商旅遊的最愛。

經市府3年多來的努力促成，台中東京天天直飛的定期航班終於在6月14日開通，中部人不用遠赴桃園飛東京，便利性大增，也將為台中帶來不少日本觀光客。

林佳龍搭乘首航班機飛往東京，行銷11月3日即將開幕的花博，直航班機規畫花博機艙，讓旅客一上機就融入花博情境，搭機感受心「花」朵朵開的喜悅，從枕頭、紙杯、餐墊紙，到空服員身上的圍裙等都充滿濃濃的花博味。

在東京進行的花博宣傳活動，林佳龍發揮吸睛效果，邀請在日本知名度高的台灣歌手「小胖」林育群跨海獻唱《人海中遇見你》，林佳龍也希望日本朋友來台中賞花博，有機會「在花博人海中遇見你」。

此外，以《PPAP》洗腦神曲紅遍世界的PIKO太郎，認同花博理念，擔任台中花博宣傳大使，展現創意與誠意，當場改編《PPAP》，為台中量身訂做花博版《PPAP》，林佳龍還與PIKO太郎比出可愛的花朵手勢，贏得滿堂彩。

花博吉祥物「樂虎」姊姊、「來虎」弟弟跨海行銷，現身東京熱鬧的澀谷街頭，大跳花博舞並與民眾熱情互動、擁抱合影，邀請大家到訪台中花博，賣萌指數破表，很多日本民眾直呼「卡娃伊！」對台中花博大感興趣，紛紛表示，一定會到台中看花博。

宣傳花博總動員！市府新聞局製作一支日本版的花博宣傳影片，在日本成田機場播放，吸引很多國際旅客的目光，影片中呈現高美濕地、台中國家歌劇院、彩虹眷村、綠川等台中知名景點拍攝，並融入花卉、馬匹、台中著名的糕餅等元素，林佳龍說，「我看了很滿意，希望感動日本朋友！」

花博宣傳造成轟動，林佳龍不忘把握機會行銷明年將登場的東亞青年運動會，陸續拜會東京都文部科學副大臣及主導2020東京奧運的副知事豬熊純子，提出學習東奧「綠色獎牌」的想法獲得認同，宣布台中預計9月啟動東亞青奧「3C回收綠色獎牌企畫」，共同實踐低碳永續理念，再次成功贏得城市外交。

林佳龍東京行也心繫市政發展，走訪東京車站旁的手藝人街「2K540 AKI-OKA ARTISAN」，為台中鐵路高架化後，推動的綠空鐵道畫出更具體的藍圖，看到日本山手線高架橋下原本髒亂環境，改造為文創景點的成功案例，盼取經日本成功經驗，活化台中鐵路高架化後的橋下空間，成為城市人氣亮點。

(中時 )