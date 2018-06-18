林佳龍東京創意行銷超吸睛 台中花博躍上國際舞台

台中起飛、直航東京！市長林佳龍強調，「一座城市要起飛，觀光與招商就是一對有力的翅膀！」兩天訪日旋風行程，拚招商、揪觀光馬不停蹄，6月14日搭乘台中到東京首航班機抵日本，馬上展開花博宣傳，力邀在日本擁有高人氣的「小胖」林育群為花博讚聲，請出國際知名日本藝人PIKO太郎擔任花博宣傳大使，還特別為台中飆舞花博版《PPAP》，創意出奇的行銷方式，在觀光及外交上都大有斬獲，成功讓花博躍上國際舞台，更讓世界看見台中。
為宣傳11月3日將登場的台中世界花博盛會，林佳龍展現豐沛的國際人脈，東京都為日本人口最多的大城市，也在全球大城市排行榜名列前茅，為國人赴日經商旅遊的最愛。
經市府3年多來的努力促成，台中東京天天直飛的定期航班終於在6月14日開通，中部人不用遠赴桃園飛東京，便利性大增，也將為台中帶來不少日本觀光客。
林佳龍搭乘首航班機飛往東京，行銷11月3日即將開幕的花博，直航班機規畫花博機艙，讓旅客一上機就融入花博情境，搭機感受心「花」朵朵開的喜悅，從枕頭、紙杯、餐墊紙，到空服員身上的圍裙等都充滿濃濃的花博味。
在東京進行的花博宣傳活動，林佳龍發揮吸睛效果，邀請在日本知名度高的台灣歌手「小胖」林育群跨海獻唱《人海中遇見你》，林佳龍也希望日本朋友來台中賞花博，有機會「在花博人海中遇見你」。
此外，以《PPAP》洗腦神曲紅遍世界的PIKO太郎，認同花博理念，擔任台中花博宣傳大使，展現創意與誠意，當場改編《PPAP》，為台中量身訂做花博版《PPAP》，林佳龍還與PIKO太郎比出可愛的花朵手勢，贏得滿堂彩。
花博吉祥物「樂虎」姊姊、「來虎」弟弟跨海行銷，現身東京熱鬧的澀谷街頭，大跳花博舞並與民眾熱情互動、擁抱合影，邀請大家到訪台中花博，賣萌指數破表，很多日本民眾直呼「卡娃伊！」對台中花博大感興趣，紛紛表示，一定會到台中看花博。
宣傳花博總動員！市府新聞局製作一支日本版的花博宣傳影片，在日本成田機場播放，吸引很多國際旅客的目光，影片中呈現高美濕地、台中國家歌劇院、彩虹眷村、綠川等台中知名景點拍攝，並融入花卉、馬匹、台中著名的糕餅等元素，林佳龍說，「我看了很滿意，希望感動日本朋友！」
花博宣傳造成轟動，林佳龍不忘把握機會行銷明年將登場的東亞青年運動會，陸續拜會東京都文部科學副大臣及主導2020東京奧運的副知事豬熊純子，提出學習東奧「綠色獎牌」的想法獲得認同，宣布台中預計9月啟動東亞青奧「3C回收綠色獎牌企畫」，共同實踐低碳永續理念，再次成功贏得城市外交。
林佳龍東京行也心繫市政發展，走訪東京車站旁的手藝人街「2K540 AKI-OKA ARTISAN」，為台中鐵路高架化後，推動的綠空鐵道畫出更具體的藍圖，看到日本山手線高架橋下原本髒亂環境，改造為文創景點的成功案例，盼取經日本成功經驗，活化台中鐵路高架化後的橋下空間，成為城市人氣亮點。
(中時 )