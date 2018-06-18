英國媒體：台灣呼籲拒搭將台灣列為中國一省的航空業者

2018年06月18日 19:12 中時電子報 丁世傑

根據英國媒體報導，台北當局將鼓勵國人，拒搭將台灣列為中國一部分的航空公司飛機。另根據中央社引述日本產經新聞報導，有2家日本航空業者，在網站上將一部分的「台灣」改為「中國台灣」，台灣外交部今天已向2家公司抗議，並要求更正。

英國金融時報（Financial Times）英文網站報導，對於北京施加於航空業的壓力，台灣將予以反擊，對於航空業將台灣列為中國一省的航空業者，鼓勵乘客拒絕搭乘。

另外，根據中央社引述日本產經新聞報導指出，日本航空（Japan Airlines）及全日空（All Nippon Airways）兩家航空公司，從12日起針對乘客所在地，對「台灣」的註記有所不同。如果所在地是中國或香港，就會顯示「中國台灣」；但在日語與繁體中文網頁上則顯示跟過去一樣的「台灣」。2家業者對此都表示，這是為了讓使用不同網頁的乘客易於了解與接受。

每日新聞報導，2家業者對中國乘客的網頁就顯示「中國台灣」，對台灣乘客的網頁就跟過去一樣的「台灣」來呈現，是接受中國要求的同時，也對台灣有所顧慮。

我方外交部發言人李憲章接受中央社記者訪問時表示，外交部高度關切本案，於獲悉後即指示駐日本代表處向日本航空（Japan Airlines）及全日空（All Nippon Airways）兩家航空公司，表達嚴正抗議及政府堅定立場，要求更正不當稱謂。

而根據英國金融時報英文網站報導，台灣也呼籲乘客拒絕搭乘將台灣列為中國一省的航空業者。

(中時電子報)