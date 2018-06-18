最夯綠葉！「紅毛」夜拍《幸福》、日軋《實習醫師》還回春

2018年06月18日 19:40 中時 林淑娟

紅毛在《實習醫師鬥格》與洪于崴對戲有曖昧情愫。（民視）

紅毛在《實習醫師鬥格》與洪于崴對戲有曖昧情愫。（民視）

紅毛在《幸福來了》與德馨配對。（民視）

紅毛拍戲之外還經營副業賣手機配件。（民視）

本名吳義文的藝人「紅毛」可說是近期最夯綠葉！他原本除了如火如荼拍攝民視八點檔《幸福來了》，還要兼顧3C商品副業，最近更受邀加入民視醫療喜劇《實習醫師鬥格》，飾演病患家屬「林安迪」，一登場就跟護理師洪于崴有情竇初開的情愫，與其他實習醫師也有許多互動，兩邊軋戲也熱愛表演的他說「一點都不累」，且《實習醫師》是喜劇，給他好多空間發揮，加上進劇組後發現共事的演員都是鮮肉和嫩妹，讓他開心直呼自己「根本回春了」！

只是白天到醫院拍攝《實習醫師鬥格》，晚上進棚拍攝《幸福來了》，讓紅毛經常國台語轉換來不及，常常不經意就變成「台灣國語」，搞笑的發音常讓旁人大笑。首次演出喜劇的紅毛說，原來喜劇的台詞常讓演員自由發揮，感覺真的很不一樣，尤其最常跟他對戲的大飛，總是冒出搞笑台詞，害他必須憋笑。但可以拍偶像劇、加上劇組的好感情，都讓他覺得自己離不開了！

紅毛之前在《幸福來了》中飾演暖男工具人洪東海，與德馨配對，戲裡事業逐漸穩定的他，戲外也開啟了第二春副業，跟好朋友合夥賣起3C手機週邊商品。其實他還沒進演藝圈之前就是在海外投資賣鞋，後因不景氣賠掉當時賺的別墅跟名車，一切歸零回台灣，卻被高中的好友姚元浩ㄧ手抓進演藝圈。

他回憶，當時姚元浩得知《廉政英雄》需要有職業賽車手執照的人演出，就找了紅毛跟他一起去高雄拍戲，根本來不及想藝名，就用「紅毛」這個乳名闖蕩演藝圈，他一演就演了5年。後來進入八點檔演戲成了稱職綠葉，又遇到師兄柯叔元提點，幫忙修正他原本較誇張的舞台劇演法，兩人成了無話不談的好哥們。

紅毛感性地說，感謝出道以來民視及鳳凰藝能的照顧讓他工作不斷，連前輩唐美雲也看出他熱愛表演，找他演出歌仔戲。出道至今7年多，他已累積了5部歌仔戲、6部八點檔戲劇，近5年也常上《綜藝大集合》跟主持天王胡瓜學習，讓他訓練口條與應變能力，因此活動主持邀約不斷，平常走在路上常被婆媽認出，甚至幾度在小吃店吃飯被熱情老闆主動請客，讓他又驚又喜。

(中時 )