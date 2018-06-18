看不見光 27歲視障小提琴家夏官鼎讓自己發光

2018年06月18日 19:45 中時 趙靜瑜

如果你對視障者的印象就是沮喪，封閉，內向，不願意接觸人群，那27歲視障小提琴家夏官鼎肯定是個「非典型」視障人。他笑容滿面，經營社交媒體，看棒球念歷史。夏官鼎一出生注定是挑戰，學音樂又是一條不斷自我否定又自我超越的崎嶇之路，但他依舊活得像顆小太陽般，用音樂發光。

夏官鼎說，「我好像跟『乖』這個字扯不上邊，這是個性，也是生存之道。」夏官鼎因為早產影響視神經，從保溫箱出來之後就宣告失明，不曾看見過顏色。由於小時候過於調皮，母親只好送他去學琴，希望他可以安靜下來。

一路學鋼琴到國中，夏官鼎高中無意間在廣播聽見小提琴家帕爾曼演奏的孟德爾頌《小提琴協奏曲》，突然決定要改學小提琴當主修，「他的琴音當然是飽滿又有感情，但是他自己是小兒麻痺，又選擇音樂這條路的故事完全激勵啟發了我。」

鋼琴學得好好的，突然要改小提琴，夏官鼎說，「幾乎要鬧全家革命。」但是夏官鼎說，「人生是我自己的，也是我自己要負責。」父母親知道也勸不來，只能由他，後來他以身心障礙榜首考上輔大音樂系，新的磨難卻才正要開始。

夏官鼎說，「以前在啟明學校，自己都是第一名，就比較自滿。」但到了大學，「我摔得很重，我聽見隔壁琴在練琴，才知道自己程度差多少。」夏官鼎說，他根本不敢去琴房，只敢自己躲在宿舍，幫小提琴裝上滅音器，自己偷偷練，挫折感非常重，甚至決定要放棄音樂，「我很感謝我輔大主修老師洪寅洲，他跟我說，從難聽到好聽只是一個過程，沒有人是一拉就好聽的，他認為我要放下身段，重新面對自己基礎薄弱這件事。我聽進去了。」

夏官鼎說，他自此之後一天練琴超過五小時，買個麵包進去琴房，出來已然天黑；老師規定他一週至少背好一首巴赫《無伴奏小提琴組曲》，他拚死拚活也要完成，「同學說我好像在過苦行僧的生活。」一直磨到大二下，夏官鼎拿到全班第三名，終於趕上同學進度。

去年夏官鼎終於考上輔大音樂研究所，現在除了教小朋友提琴與舉行音樂會之外，他很希望自己可以出國參加比賽，日前他已經通過香港國際音樂比賽複賽，八月將赴港總決賽，但是他還沒有張羅到出國費用，「其實我最大的心願就是希望有機會真正跟樂團演出一首協奏曲，這個比賽沒有獎金，但有一個可以和美國樂團合作協奏曲的獎品，我會繼續努力。」

(中時 )