《中時晚間快報》陸向日韓建議 12月北京舉行三國首腦會

《中時晚間快報》陸向日韓建議 12月北京舉行三國首腦會

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中時電子報
綜合報導

◎陸向日韓建議 12月北京舉行三國首腦會

大陸作為下次三國首腦會談的主席國，日前向日本和韓國建議，今年12月在北京再度舉行陸日韓首腦會談。一年之內舉行兩次實屬罕見。據分析，大陸希望在就朝鮮無核化應對加強合作的同時，推進改善同日韓的關係。

◎陳水扁：民進黨內部分析 可能輸掉4、5個縣市

前總統陳水扁化身的勇哥物語今天批評，民進黨完全執政二年，民調結果每況愈下，「如果這不是執政危機，什麼才是執政危機？」，並透露，黨內縣市長選舉操盤手私下評估，民進黨輸掉4、5個縣市長的可能性很高。

◎大阪上午發生6.1淺層地震 3人死亡 200人受傷

日本大阪府北部18日上午7點58分（台北時間6點58分）發生芮氏規模6.1, 最大震度6弱的大地震。NHK報導，至少3人死亡，超過200人受傷。日本氣象廳觀測，地震的震央在大阪府北部，震央深度為13公里，屬極淺層地震。

◎郭雪芙甩甜心封號 瘋搖滾放電

郭雪芙自2008出道至今邁入第10年，同時即將在30日迎來30歲生日的她，為了記錄自己的成長，一口氣在今年推出三大作品，要讓大家「聽見」個人首張EP《LOVE樂芙》，「看見」她遠赴巴黎與南法亞維農拍攝的概念寫真書《蛻變》。

(中時電子報)

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