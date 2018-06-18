陸加徵美國商品關稅　官媒：以戰止戰不得不為

2018年06月18日 20:34 旺報 記者賴志昶／綜合報導

美國川普政府日前宣布對大陸加徵500億美元的商品額外關稅後，大陸政府16日表示，將對美國的約500億美元的進口商品加徵25%的關稅。對於陸方於6小時內的急速反擊，官媒《新華社》評論稱，這是「以戰止戰，不得不為」。

社評表示，中美磋商帶來的和平氛圍還未散盡，美方公然拋棄來之不易的共識，…「玩起反覆無常的『川劇變臉』；在此背景下，陸方不得不「以其人之道還治其人之身」。

《新華社》指出，陸方在與美方的談判中表現出「巨大誠意」，此舉是為了滿足大陸人民對美好物質生活的需要，也能「幫助美國創造就業，呵護來之不易的經濟復甦」；不過，美國政府卻拋棄共識，於15日對陸拋出500億美元徵稅清單。

「持續近三個月的中美經貿摩擦，因美國再度『棄約』被拖到『戰』的邊緣。」評論指出，面對美方反覆無常，挑起貿易戰，既損害雙邊利益，也破壞世界貿易秩序的行為，陸方無法「置若罔聞」。

官媒表示，陸方不想打貿易戰，但面對美方「損人不利己的短視行為」，不得不予以強有力回擊，堅決捍衛國家利益和人民利益，堅決捍衛經濟全球化和多邊貿易體制，「中方被迫應戰，以期以戰止戰，採取堅決有力措施維護自身正當利益。」

「『美國優先』變成『美國獨行』。」新華社痛批，發動貿易戰是一種「過時、落後、低效的行為」，一再以單邊主義、保護主義做法破壞貿易規則，美國當前貿易政策已經引起廣泛反感，即使是美國的盟友也對此憤憤不滿。

最後，新華社強調，如果美方繼續恣意任性而為，損害兩國人民的長遠利益，陸方必將繼續以其人之道還治其人之身，「中國對美方承諾的不確定性、對兩國經貿摩擦的長期性已做好充分準備。」

(旺報 )