巧合？模仿？ 兩周兩起分屍案 凶嫌都是教練均分屍七塊

2018年06月18日 21:00 中時電子報 吳家詮

上月在板橋發生的分屍案，凶嫌朱峻穎是健身教練。（取自朱嫌臉書）

台灣地區短短二個月內，發生三起駭人聽聞分屍案，除了第一起是因為離婚分產引起衝突外，另外兩起分屍案，都是起自男女感情糾紛，雙方都使用交友軟體認識，兩名兇手都是「教練」，都將女方分屍成七塊棄屍，到底是巧合還是模仿效應，有待檢警深入調查。

今年五月下旬的板橋分屍案，朱峻穎與被害黃女是「郎無情，女有意」；今天發生的華山分屍案，兇手陳伯謙是華山與被害人高女則是「女無意，郎有情」。不管原因為何，都是無辜的女孩慘遭殺害支解，命喪恐怖情人刀下。

這兩起分屍案，板橋分屍的男女主角是在交友軟體上認識，甜美的被害人黃女和「高富帥」的朱峻穎在短時間內墜入情網，死者雖發覺男友行為有異，但仍為了愛包容忍讓，沒想到最後竟慘死在愛人的手中。

死者黃女和朱男均家境優渥，黃女長相甜美、個性開朗，台大畢業後就到美商公司上班；朱男則是將門之後，更在家人資助下出國留學，熱衷健身的他更練出一身精實肌肉，2人約半年前在網路上相識，隨即墜入情網。

華山分屍案凶嫌到超商買分屍用刀和裝屍的塑膠袋。（吳家詮翻攝）

華山分屍案凶嫌用刀（紅圈處）。（吳家詮翻攝）

2人交往時間雖然不長，但黃女對朱男用情頗深，還搬到朱在板橋的住家同居，朱更想要女友懷孕跟他結婚，但黃女發現枕邊人有許多怪異行徑，像是從不開車騎車，約會也多半在住家附近，直到朱男出現暴力行為才驚覺男友是「恐怖情人」。

華山分屍案警方在新北市金山焿子坪山區尋找屍塊。（吳家詮翻攝）

今天(18日)驚爆的華山分屍案，新北市30歲高女，五月底到華山藝文中心學射箭，卻一去再也沒回來，兇手竟然是射箭教練陳伯謙。陳認識死者不到兩周時間，心生歹念想性侵對方遭拒，居然徒手勒斃她，藏屍華山小木屋3天，再殘忍分屍七塊，棄屍陽明山。

已婚的嫌犯陳伯謙主業是保險業，已婚育有一子，疑似卻花名在外，案發後有自稱與陳交往的懷孕的女老師，在網路PO文痛訴日前才生下陳的小孩，陳卻對親生兒不聞不問。他還有一名女密友，在警方到木屋調查時向警方吐口水阻擾辦案，令警方懷疑分屍案是否有共犯，將深入追查。

分析這兩起分屍案，都是發生在五月底、六月初，日期相近，板橋分屍案的朱峻穎是「健身教練」；華山分屍案的凶嫌陳伯謙是「射箭教練」，二人的共同特徵都是「教練」，男教練與女學員間，雙方是否因為教導糾正動作有肢體碰觸而擦出火花，或單方面有好感，產生男女糾葛的元素；以及分屍案的死者屍體，都是被大解七袋棄屍，是巧合？還是有特別的「專業模式」還是模仿效應?仍待警方調查。

(中時電子報)