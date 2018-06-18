茄子蛋新人獎有信心「我們人最多，輸人不輸陣」

2018年06月18日 20:23 中時 許雅淳

茄子蛋以首張專輯《卡通人物》入圍本屆金曲獎最佳台語專輯、年度專輯、樂團及新人4項大獎。（茄子蛋提供）

獨立樂團茄子蛋以首張專輯《卡通人物》入圍本屆金曲獎最佳台語專輯、年度專輯、樂團及新人4項大獎，茄子蛋由主唱兼鍵盤手阿斌、吉他手阿德及阿任、鼓手小賴組成，得知入圍當下，他們表示全部人在飲料店看直播，因太緊張甚至不敢看螢幕，第一次聽到名字有入圍時，全部人都跳起來大吼大叫，整條小巷的人都探頭過來看，「真的是非常難以置信，腿都軟了。」

他們將和鄭興、J.Sheon、閻奕格等人，一同角逐新人獎，被問到最看好哪位入圍者得獎？他們說：「我們對自己的作品是有信心！」加上新人獎入圍者各個不同，表現金曲獎的多元與新穎，有民謠、節奏藍調、實力派歌手等，「而我們是一個樂團，人數最多，一定要有自信跟氣勢，輸人不輸陣。」

而主唱阿斌過去留著一頭烏黑長髮，近期突然剃成光頭，阿斌說：「我媽媽說，如果一個人真的帥，是不需要髮型輔助，因為人一出生都沒頭髮，那是最真實的樣子。」他認為一個人剃成光頭也帥，那就是真的帥，「我聽完心裡很激動，就去剃了。」

金曲典禮當天會團員也有準備幸運物，阿斌會帶著媽媽給他的耳環出席，「能帶著家人的祝福是心裡最踏實的。」阿德說：「我的幸運物是與家人去日本玩時，不小心在4處神社都求到的吉籤，和室友送的內褲。」阿任透露將帶去世的叔叔留下來的金戒指，「戒指上面寫著 Lucky（幸運）！」小賴則是會戴爸爸送他的手錶。

(中時 )