聖母峰變樣！登山客無公德心 世界屋脊淪世上最高垃圾場

2018年06月18日 21:03 中時 何書青

許多登山客直接將不用的帳篷、物品、垃圾丟在此處。（圖自法新社）

聖母峰為世界第1高峰，是全球各地登山客的終極目標，多年前早有山上垃圾成堆的問題傳出，但近年來遊客到該地登山的活動越趨頻繁，人們離開後留下大量垃圾的問題依然嚴重，據法新社報導，這座本該是世上最美的第一高峰，儼然成為世界最高的垃圾堆放場。

聖母峰海拔高達8848公尺，是全球海拔最高的山峰，因此也有世界屋脊之稱。其主要登山路線有2條，一條從尼泊爾東南部出發，另一條則是從西藏北部出發，然而尼泊爾及西藏當地有明訂須將垃圾帶下山的規範，但即便沒有將垃圾帶下山就會被扣押金，也阻止不了登山客貪圖方便，隨意將各種廢棄物品、垃圾，甚至排泄物丟在此處，攀登聖母峰之花費為2至10萬美金左右（約台幣60至300萬），對許多的經濟條件寬裕的登山客來說，被扣押金更不算什麼，他們寧願不費心力去收垃圾。

在聖母峰攻頂18次的登山客Pemba Dorje Sherpa受訪時表示：「情況讓人作嘔，非常礙眼。這座高山已堆滿好幾公噸的垃圾。」根據統計，今年目前已有至少600人攀登聖母峰。而據薩迦瑪塔污染控制委員會（Sagarmatha Pollution Control Committee, SPCC），2017年光是從尼泊爾上山的登山客，就帶下將近25公噸的垃圾，及15公噸的人類排泄物，相當於3輛雙層巴士的重量，不過相較於更多被遺棄在聖母峰上的垃圾，這些也只是冰山一角。

(中時 )