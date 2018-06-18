拒搭屈服「一個中國」飛機？ 總統府：國民自主選擇

總統府發言人黃重諺。（圖／本報系資料照片）

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外傳台灣將鼓勵個人拒搭將台灣列為中國大陸一部分的航空公司，總統府發言人黃重諺表示，這是國民的自主選擇，但由於中國大陸這一波的做法，已經粗暴地干涉了各國的內政，將尋求與理念相近的國家聯合因應。

金融時報報導，在北京要求國際航空公司更改台灣名稱後，台灣將鼓勵其公民拒搭將台灣列為中國一部分的航空公司飛機，並引用國安會秘書長李大維的說法，指出我們將告訴我們的人民，哪些是這樣的飛機，「你可以選擇是否使用它們」。

黃重諺表示，李大維的意思是由國民自主選擇，不過政府確實在研議各種作法。

他說，越來越多的事實證明，透過威脅、恐嚇的粗暴手段，無論是企圖把台灣的名稱從國際上消除，或者對台灣，乃至於對區域各方進行軍事上的威脅，不但不會改變台灣就是一個國家的事實，也不會改變台灣人民對於自由民主的熱愛與信念。

相反的，這樣的作法，只會拉開兩岸間的距離，也正讓國際社會正視中國大陸這樣的粗暴做法，甚至已經侵害到了各國企業、國民的自由跟權利，更將對中國失去尊敬與期待。

由於中國大陸這一波的做法，已經粗暴地干涉了各國的內政，他說，我們認為各理念相近的國家應該聯合因應，避免個別國家或企業在單獨面臨中國壓力下，國家自主性與國民權益受到沒有必要的傷害。

黃重諺強調，因為有很多國家都覺得這是侵犯他們的內政還有言論自由，因此我方主張大家要聯合因應。

(工商 )

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