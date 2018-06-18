華山分屍案》殺人為何要分屍？江柏樂：讓死者找不到手腳 害怕回陽間報仇

2018年06月18日 20:41 中時電子報 莊楚雯

近日這起華山分屍案已是第2件殺人分屍案，為什麼現在殺了人後，動不動就分屍、棄屍？命理大師江伯樂解釋，現在是農曆五月、五行屬火、火來生土，所以這個月容易使人脾氣暴躁、阻礙心臟血液循環，衝動行事。且將死者頭、腳、手等部位分屍成七袋，使死者往生後找不到身體，害怕回陽間向陳姓射箭教練報仇。

江伯樂表示，人要是眼睛矇起來，就會不知誰殺他，同理，要是頭跟身體分開棄屍，讓死者找不到身體，因為害怕，進而不敢回到陽間報仇。但通過做藥懺，會將死者的病痛、受傷、斷手斷腳等地方治好；死者的腳被陳男砍斷，在陰間無法走路，也須找地藏王菩薩幫忙治病。並且家屬向死者解釋緣由，讓死者能向陳男尋仇，使他的後代衰三代，或是來世會有報應。

江伯樂說道，被分屍的鬼魂皆有法有破，死後能通過地藏王菩薩、做藥懺恢復健康，但以命理角度「殺人必須償命」，有後代者會衰三代，若無的話來世也會受到報應，例如此案例，「前世賣假藥片錢財，來世投胎變成生病小孩，一輩子吃藥」，種什麼因，得什麼果，未來必然會禍延三代。江伯樂提醒，2018年是戊戌年，俗稱天羅地網年，60年一次，未來一個月可能發生這類似案件，還可能會有山崩、土石流、地震發生。

(中時電子報)