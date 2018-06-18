王俊凱、南柱赫同台走大秀 亞洲男星顏值洗版米蘭男裝周

2018年06月18日 20:54 中時 陳張眾

模特出身的韓星南柱赫，日前首登Dolce ＆ Gabbana 2019春夏男裝大秀，並換上一襲華麗晚裝登場。（CFP提供）

韓團東方神起成員沈昌珉以一襲品牌卡通印花襯衫及黑色長褲，簡約線條中展現出姣好身材比例。（PRADA提供）

男星宋威龍這次轉戰VERSACE秀場，條紋西裝搭配皮質長褲的全套品牌秋冬系列裝束，酷勁十足。（東方IC提供）

台灣代表楊祐寧受Stella McCartney之邀參加米蘭時裝周，並身著品牌2018春夏印花短袖襯衫搭配黑色Loop運動鞋現身機場。（翻攝自Stella McCartney官方微博帳號）

邁入尾聲的米蘭男裝周上星光不減，每日不斷更新的亞洲男星陣容，更是顏值爆棚。日前Dolce & Gabbana大秀中，就一口氣請到了新生代偶像王俊凱、韓星南柱赫、泰國男星馬力歐莫瑞爾（Mario Maurer）及日本演員龍星涼等4人，也令粉絲們看得群情激動。

年僅18歲的王俊凱，已是第2次接受品牌邀請走秀，還在個人微博中大方公布與Domenico Dolce和Stefano Gabbana兩位設計師的合照，並吸引30多萬粉絲留言互動。因《舉重妖精金福珠》等劇竄紅的南柱赫，則在大秀中換上一襲華麗晚裝登場，模特出身的他台步穩健，唯獨米蘭近30度的高溫令他有點吃不消，在後台拍攝照片時，還出動3位工作人員在一旁幫他搧風降溫。

接棒Dolce & Gabbana及VERSACE的明星陣容，PRADA請來韓團東方神起成員昌珉加持，身高有185公分的他，選穿品牌卡通印花襯衫及黑色長褲，簡約線條中展現出姣好身材比例。而也曾出現於Dolce & Gabbana大秀伸展台上的19歲中國男星宋威龍，這次轉戰VERSACE秀場，條紋西裝搭配皮質長褲的全套品牌秋冬系列裝束，酷勁十足。

不讓其他亞洲男星專美於前，台灣代表楊祐寧也蓄勢待發。日前他在個人Instagram帳號中，放上一張於飛機座艙內的帥照，照片中的他身著Stella McCartney印花短袖襯衫搭配寬鬆短褲，並在hashtag中標記了品牌和米蘭男裝周，亦讓人不禁期待起他接下來在時裝周中的表現。

(中時 )