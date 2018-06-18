華山分屍案》為何凶嫌犯案後仍淡定？醫師從「病態人格」解析

2018年06月18日 21:00 中時電子報 林郁庭

台灣自5月起一連發生三起殺人分屍案，一是狠夫殺妻分屍，二是男教練殺女友分屍，三是陳姓射箭教練狠殺高姓女學員，引發各界震驚「為什麼會這樣？殺人還要分屍？」三軍總醫院精神部兼任主治醫師楊聰財，從犯罪心理的「病態人格」，分析該案陳姓射箭教練的人格特質，以及案發後還鎮靜照常社交生活的態度。

新北市新店一名高姓女子遭射箭陳姓教練殺害分屍七大袋，警方事後前往木屋內搜索，案發後的17天內，陳男都恍若無事的在華山草原自治區照常生活、授課；甚至還在受害女方家屬上網PO文求助協尋時假好心留言，「希望小米看到趕快報個平安，我們都很關心」，冷血、鎮靜的態度令人不寒而慄。

楊聰財表示，近來有研究犯罪心理學，其中「病態人格」的心理與人格特徵，包括一是自戀；二是不容易不安、恐懼；三是常若無其事的進行某事；四是總認為自己勇於挑戰有違倫理的事情，楊聰財表示，他們還會透過說謊來合理化自己不守規範的行為。

具有「病態人格」的人，最大的特點是，雖然他們可以看似正常與人社交，但其實心理上卻缺少同理心，有國際研究社區中恐100人就有4人有潛在的「病態人格」心理。

楊聰財分析該案的殺人分屍心態和動機，他說嫌犯除了可能有上述的「病態人格」之外，還因為曾對死者表示好感，誤認對方之前與自己的互動是有好感，想發展更深入的親密關係，卻在遭到死者的反抗後，認為自己無法達成目的、再加上可能當下匘羞成怒，失控犯下罪刑。會採取分屍的手段則是認為，一是自認聰明，認為自己可以分屍達到脫罪的目的，可以完美湮滅證據；二是對殺的人恨之入骨，想千刀萬剮；三是以為毀屍後被害人不會變成厲鬼來找他。

另外，對於不少人擔憂分屍案頻傳造成模仿效應，楊聰財表示，這是一個很好的探討議題，他推測也許是許多人認為社會上沒有死刑，最重的法律制裁，頂多是被抓去關個幾年之後，又可以出獄的心理導致。

(中時電子報)