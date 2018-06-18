2018鹿港夜間龍舟賽 越夜越精彩

2018年06月18日 21:03 中時 鐘武達

行政院長賴清德與彰化縣長魏明谷18日晚上為鹿港國際龍舟賽總決賽主持鳴笛。（鐘武達攝）

彰化縣2018鹿港慶端陽國際龍舟賽18日晚間在福鹿溪水道精彩對決，行政院長賴清德與彰化縣長魏明谷共同為活動鳴笛，今年賽事除了邀請中彰投苗4縣市政府進行表演賽，更也恢復睽違超過20年的「隔岸拔河」經典趣味比賽，現場更有「玖壹壹」等人氣團體演出，相當熱鬧。

賴清德表示，傳統宗教文化裡，龍舟賽具有祭水神和祈福的意義，彰化縣鹿港慶端陽活動有三大特色，第一、它不單純只是龍舟比賽，還包含龍王祭、光雕秀、拋繡球等，是一個彙整民俗、藝術、宗教文化兼具休閒的嘉年華活動。

他說，其次是魏縣長的創意，因為魏縣長去年將龍舟賽從白天改到夜間舉行，不僅解決選手在太陽底下汗流浹背的情形，還增添夜間美麗的景觀，活動越夜越美麗；第三、今年共有100多隊參賽，選手來自近30個國家，這已不是鹿港人的活動，而是一個國際型的活動，更是縣政與國際接軌成功的指標。

魏明谷表示，2018鹿港慶端陽系列活動國際龍舟錦標賽進入最後一個賽程，除了決賽還有包含中彰投苗四縣市的友誼賽，這次活動更恢復隔岸拔河比賽，造成很大的迴響，並有許多民俗趣味活動，如光雕劇場、水舞燈光秀、拋繡球等。

今年鹿港慶端陽系列活動範圍也從福鹿溪擴大到市區、體育場、藝術村、彰化縣旅遊服務中心等，活動也越來越有創意，縣府要創造夜的觀光、夜的經濟，讓民眾知道原來鹿港越夜越美麗，歡迎全國鄉親來到彰化多住一晚，體驗彰化人的熱情，品嘗彰化的小吃、觀賞鹿港的古蹟，此外，整個河岸會場及龍舟船身也布置了光彩奪目的LED燈，照亮鹿港、點亮鹿港，讓鹿港走出去、世界的觀光客走進鹿港。

彰化縣議會議長謝典霖表示，比賽過程雖然有風雨，但鄉親熱情不減。彰化縣近幾年有很多節慶都有很多精采的表演節目，如跨年、籃球賽等，今天端午節的龍舟賽，請鄉親給予參賽隊伍熱情的加油，幫他們衝出好的成績。

(中時 )