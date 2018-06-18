返台出席獨子畢業典禮 董至成驕傲：兒遺傳表演基因

2018年06月18日 21:18 時報周刊 林彥君

董至成的兒子叡叡日前在畢業典禮上，代表畢業生致詞。（董至成提供）

董至成近日將事業轉往大陸，常常大陸、台灣兩地奔波，他平時想兒子都只能靠視訊「但是視訊完反而更想念，躺在床上還會鼻酸落淚」，他日前出席12歲兒子叡叡的國小畢業典禮，他表示「特地從大陸飛回來，我一定要出席，等他國中、高中畢業，還不一定會希望我參加」他計劃兒子畢業典禮後定居北京，而妻兒繼續留在台灣。

叡叡在畢業典禮中代表畢業生上台致詞，兒子也對父母真情告白「謝謝爸媽給我很棒的教育環境，我真的好幸福」董至成表示兒子表現中規中矩，有遺傳到他的表演天賦，讓他看了驕傲又感動，他對兒子表現打99分。

叡叡不但主持校園活動，也常是演講比賽得常勝軍，在畢業典禮上更被頒發校長獎，儘管兒子有表演細胞，但董至成並不希望兒子進入演藝圈，他說：「在演藝圈闖蕩真的很辛苦，我希望他發揮聰明才智，未來從事科技業，或是當實業家。」

董至成表示在兒子完成12年的基本教育後，會考量兒子能力及意願，再考慮是否將叡叡送到國外念書，「貿然把小孩送出國，對小孩未必是好事，希望叡叡在台灣先打好語言基礎，了解自己的目標，未來他想出國，就會把他送出去。」

他40歲才得子，開玩笑表示是老蚌生珠，他回憶曾在兒子10歲時帶去參加同學會，同學的小孩不是在美國深造，就是已經大學畢業「我向大家特別介紹，這是我兒子。」他對兒子很寵愛，只要父子在一起都是「抱著」的狀態，他近期鮮少返台，兒子平時由媽媽、奶奶跟外婆照顧「他不寂寞，四周的親人都加倍呵護他，唯一缺少的角色，就是爸爸不在身邊。」

(時報周刊)