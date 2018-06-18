梁赫群攜兒參觀《佩佩豬互動展》 梁修身嘆自己變成局外人

2018年06月18日 21:36 時報周刊 林彥君

梁赫群(左起)、小寶和Stacey在「羚羊老師音樂教室」展區中，在印有佩佩豬的圖畫紙上著色。（蘇蔓攝）

梁赫群的兒子小寶有「皺眉小寶」的稱號，他搭小火車時露出眉頭深鎖的招牌表情。（蘇蔓攝）

梁赫群和老婆Stacey育有2歲的兒子「小寶」，他趁著端午連假帶著小寶、老婆與爸爸梁修身到士林科教館，參觀時藝多媒體主辦的《Super Pop 粉紅豬小妹超級互動展》，Stacey表示小寶最喜歡「喬治」，小寶一看到「佩佩豬生日派對」展區中的喬治，揮著小手和喬治打招呼，還開心地跟著展場音樂左右搖擺。

小寶搭著「爺爺豬」擔任列車長駕駛的小火車，不斷望向在一旁的梁修身喊「爺爺」，梁修身表示，孫子很得人疼，大家都想找他玩，要跟小寶見面還得「先預約」。祖孫感情深厚，外出不是手牽手，就是讓梁修身抱在懷中，他說：「我是小寶少數的朋友之一，他平常在外很黏我，但看到佩佩豬的公仔，和展區新奇的設施，暫時忘了我，還追不上他，我今天是局外人。」

梁赫群帶著小寶到「農村體驗趣-拔蘿蔔」展區，用娃娃音跟小寶說：「我們來拔蘿蔔吧！」小寶拔起蘿蔔馬上和爸媽分享，Stacey表示兒子樂於分享：「爸爸個性勤儉持家，他跟爸爸不一樣，手上有什麼都分送給身旁的人，結果自己都沒有。」梁赫群透露，小寶很會演戲，有遺傳到他跟爺爺的表演基因，「每次要準備吃飯，他就會閉眼睛裝睡，把飯拿走他馬上生龍活虎。」

Stacey說小寶有個外號叫「皺眉小寶」，遇到新朋友會出現眉頭深鎖的招牌表情，「平常在家都是我們幾張老臉陪他，在展區看到其他小朋友，就很想一起玩。」Stacey透露很想拚第二胎，考量自己是高齡產婦「拚了一個有點害怕，爸爸看到他出生後被放在保溫箱，很捨不得。」梁赫群夫妻考慮等小寶3歲就送去上幼兒園，目前讓兒子學踢足球，及上音樂課練專注力，平時也請家教訓練肌肉發展。

(時報周刊)