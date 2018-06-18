屏東佳冬創新過端午 別人立蛋祈福他們立西瓜

2018年06月18日 21:42 中時 謝佳潾

佳冬鄉石光見西瓜達人王家正與佳冬青年志工團創意發想「端午立西瓜，平安一路發」活動，18日在當地信仰中心廣惠宮前熱鬧登場。（謝佳潾攝）

佳冬鄉石光見西瓜達人王家正與佳冬青年志工團創意發想「端午立西瓜，平安一路發」活動，18日在當地信仰中心廣惠宮前熱鬧登場，此全台首創的立瓜祈福吸引近700人報名參加。（謝佳潾攝）

佳冬鄉石光見西瓜達人王家正與佳冬青年志工團創意發想「端午立西瓜，平安一路發」活動，18日在當地信仰中心廣惠宮前熱鬧登場。（謝佳潾攝）

端午佳節立蛋祈福不稀奇，佳冬鄉石光見西瓜達人王家正與佳冬青年志工團創意發想「端午立西瓜，平安一路發」活動，18日在當地信仰中心廣惠宮前熱鬧登場，此全台首創的立瓜祈福不僅吸引近700人報名參加，還讓大家認識台灣西瓜的原鄉在佳冬。

王家正在國內擁有超過100甲的西瓜田，被業界稱為「西瓜達人」，他說，他以身為佳冬人為榮，因為「佳冬是西瓜的原鄉」，雖然佳冬境內無西瓜田，但是全台西瓜苗嫁接技術及種西瓜的人，有8成是從佳冬出去的，可惜很多人不知道，因此盼藉活動讓大家重新認識佳冬。

王家正為此與佳冬青年志工團腦力激盪，最後決定標新立異，選在大家忙著划龍舟、立蛋祈福的端午節，改立西瓜吸引大家注意，而原先只設定168組參加，取「一路發」的諧音，但後續報名太踴躍，現場開放到200組人參加。

中午11時許，廣惠宮廟埕前已湧現參與民眾，每組1到3人不等，而每個人無不在重達30斤的西瓜前練習「立瓜」，還有小朋友一直跟爸爸搶著要立；多數參賽人都說，活動不僅特別還有免費的西瓜可以扛回家，太值得了。

佳冬青年志工團指出，王家正為推廣石光見的美，不僅捐贈400顆西瓜供民眾立瓜、帶回家，另還自掏腰包用玻璃纖維製作與人同高的大西瓜當吉祥物供大家拍照打卡，非常貼心。

(中時 )