西方戰車運動會：強壯歐洲戰車挑戰賽

強壯歐洲戰車挑戰賽的其中一個項目-汽車障礙賽競速。(圖/美國陸軍)

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中時電子報

各色戰車依序輾壓汽車，看誰跑的快，聽起來像是瘋狂的破壞，不過這卻是強壯歐洲戰車挑戰賽(Strong Europe Tank Challenge)的其中一項比賽項目，而且參賽國家已有8國之多。

美國陸軍時報(army times)報導，這場賽事從2016年舉辦，今年是第3屆，比賽地點是德國格拉芬沃爾(Grafenwöhr)戰車訓練區。從6月3日到8日，以北約國家為主的各國陸軍派出自己最得意的裝甲營，其中障礙物競賽的項目就是要戰車軋過一堆舊汽車。

過去3年間，強壯歐洲戰車挑戰賽的參賽隊伍包括美國、奧地利、法國、德國、波蘭和烏克蘭。今年，英國和瑞典也參加，使參賽國達到8國。每個國家都提供自己的戰車，美國派出的美國的M1A2艾布蘭式( Abrams)，英國就是英國製挑戰者2式( Challenger 2)，法國就是雷克萊爾戰車( Leclerc)，烏克蘭派出T-84，然而使用德國豹2系列(Leopard 2)的國家最多，包括德國、奧地利、波蘭和瑞典。從這個角度，也側面看到德國戰車最多國家愛用。

除了輾壓碎汽車以外，還有戰車砲射擊賽和精準移動比賽，美國隊是來自美軍第1步兵師第2裝甲旅第70裝甲團第2營，雖然M1A2是相當優秀的戰車，但是他們沒有進入前三名，不過在射擊賽中排名第一。

德國倒是獲獎高手，德國隊已經贏得了三場比賽中的兩場，其中包括今年新增加的輾壓汽車比賽。

然而德國的好成績有個重大隱患，因為國防預算削減，國防軍的戰車後勤普遍出現問題，比如明斯特(Münster)的第九戰車旅裡面，44輛戰車只有只有9輛可以作戰，其他單位也差不多。

(中時電子報)

文章來源：Tankers smash up piles of cars in Strong Europe Tank Challenge

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