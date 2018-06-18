西方戰車運動會：強壯歐洲戰車挑戰賽

2018年06月18日 22:17 中時電子報 江飛宇

各色戰車依序輾壓汽車，看誰跑的快，聽起來像是瘋狂的破壞，不過這卻是強壯歐洲戰車挑戰賽(Strong Europe Tank Challenge)的其中一項比賽項目，而且參賽國家已有8國之多。

美國陸軍時報(army times)報導，這場賽事從2016年舉辦，今年是第3屆，比賽地點是德國格拉芬沃爾(Grafenwöhr)戰車訓練區。從6月3日到8日，以北約國家為主的各國陸軍派出自己最得意的裝甲營，其中障礙物競賽的項目就是要戰車軋過一堆舊汽車。

過去3年間，強壯歐洲戰車挑戰賽的參賽隊伍包括美國、奧地利、法國、德國、波蘭和烏克蘭。今年，英國和瑞典也參加，使參賽國達到8國。每個國家都提供自己的戰車，美國派出的美國的M1A2艾布蘭式( Abrams)，英國就是英國製挑戰者2式( Challenger 2)，法國就是雷克萊爾戰車( Leclerc)，烏克蘭派出T-84，然而使用德國豹2系列(Leopard 2)的國家最多，包括德國、奧地利、波蘭和瑞典。從這個角度，也側面看到德國戰車最多國家愛用。

Have you ever seen an Abrams look so cool? Like the Navy's color birds but for tanks! Photos were taken at the Strong Europe Tank Challenge in Germany. pic.twitter.com/AKS9yMQ6Dz — Tyler Rogoway (@Aviation_Intel) 2018年6月6日

除了輾壓碎汽車以外，還有戰車砲射擊賽和精準移動比賽，美國隊是來自美軍第1步兵師第2裝甲旅第70裝甲團第2營，雖然M1A2是相當優秀的戰車，但是他們沒有進入前三名，不過在射擊賽中排名第一。

德國倒是獲獎高手，德國隊已經贏得了三場比賽中的兩場，其中包括今年新增加的輾壓汽車比賽。

然而德國的好成績有個重大隱患，因為國防預算削減，國防軍的戰車後勤普遍出現問題，比如明斯特(Münster)的第九戰車旅裡面，44輛戰車只有只有9輛可以作戰，其他單位也差不多。

(中時電子報)