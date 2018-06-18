世足》關鍵12碼罰球得手 瑞典驚險擊敗韓國

2018年06月18日 22:20 中時電子報 蔡銘仁

瑞典相隔12年再度闖進世界盃足球賽，18日首戰對決「太極虎」韓國，兩隊一路僵持到第63分鐘，瑞典獲得12碼罰球機會，隊長葛蘭克維斯特不負眾望射門破網，搶下關鍵分數，率領瑞典以1比0贏球。

韓國與瑞典，和墨西哥及德國雙強分在同組，這場對兩隊而言，都是輸不得的「必勝」戰役。然而，瑞典賽前就出現利空狀況，陣中來自曼聯的後衛林德羅夫，因身體不適無法上場，他們被迫換將，改由楊森頂替位置。

韓國則主動換將，將守門重任交給26歲、僅有6場世足出賽經驗的趙賢佑；韓國這步奇招，收到不錯的效果。瑞典屢次挑戰球門，全都被趙賢佑擋下；其中20分25秒時，趙賢佑擋下瑞典前鋒柏格超近距離的1次射門，更讓人驚呼連連。

只是韓國擋得住攻勢，卻遲遲無法突破瑞典強悍的防線，即便想把球帶進禁區，機會也相當少。偏偏韓國攻勢不順時，比賽進行到第26分鐘左右，先發後衛朴住昊跑到左邊線附近、躍起救球，落地時右腳著地出現傷勢，被擔架抬下場。

朴住昊退場，韓國推出金民友上場接替；未料，這次換人竟成為勝負關鍵。兩隊0比0僵持到第63分21秒，瑞典前鋒奎德提帶球到禁區內，被金民友鏟球鏟倒；裁判透過影像助理裁判（VAR）檢視，改判瑞典獲得12碼罰球機會。

關鍵時刻，12碼罰球由瑞典隊長葛蘭克維斯特操刀，和本場屢次展現神奇身手的趙賢佑交鋒。肩負全瑞典人的希望，葛蘭克維斯特穩住心情，瞄準球門右側射門；趙賢佑完全猜錯方向，往左側撲去，只能眼睜睜看著球門被攻破。

瑞典取得關鍵的1分，防守端持續犀利，接下來20多分鐘，完全沒給韓國有機會反撲，順利迎回勝果。瑞典和墨西哥各拿1勝，分別取得積分3分，德國及韓國積分則還未開張；接著23日，瑞典將碰上德國，韓國則要對決墨西哥。

(中時電子報)