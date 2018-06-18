主播張介凡與小鮮肉划龍舟 手抖不忘做飯給愛女

2018年06月18日 22:51 時報周刊 林彥君

陳志耕親自體驗划龍舟，氣喘呼呼。

中天、中視新聞每週二、五播出的「氣象主播出任務」中，由主播張介凡與陳志耕把各地的天氣狀況以及遊玩景點介紹給觀眾，適逢端午佳節，張介凡日前前往新北市與消防局的猛男們體驗划龍舟，面對高顏值的小鮮肉們，張介凡誇「他們體力很好」而她第一次體驗划龍舟，自虧：「我就是去亂的，拖累他們的進度！」

對於高強度的運動，讓她大喊體力吃不消，手還不小心拉傷，她表示：「划到手抖，回家還是要煮飯」端午節當天，張介凡雖然肩頸還在酸痛，但還是不忘陪伴女兒。陳志耕體驗完划龍舟，他說：「觀眾看到的畫面已經是我划了第三趟，所以看起來很喘。」

「氣象主播出任務」主題多元化，除了提供民眾各地方的氣象資訊外，也介紹全台各地好玩有趣的地方，張介凡為了該單元，認真尋找全台各地有趣的地方，就是希望能把最好的一面呈現給觀眾，她透露每一次出任務，都是天還未亮就開始，凌晨４點多就帶著大批團隊前往拍攝地，張介凡說：「很像在錄外景節目，不像一般的SNG出機這麼容易！」

這次為了端午節，她自身去體驗了划龍舟以及包粽子，她表示這次與石門農會合作，得知地方媽媽需要包55萬顆的粽子來賣，她也想出點心力，笑說：「包了5、6個很醜，也不好意思請人拿去賣，我就強迫他們（團隊）吃掉！」因為正值夏季，張介凡表示之後會有許多有關消暑的聖品，以及水上活動的玩樂地點來報給觀眾。

主播陳志耕也因「氣象主播出任務」全台灣走透透，他透露有一次在台灣大屯山連線播報時遇到下大雪，雖然不是第一次看到雪，但卻是在工作中遇到，還為了拍攝鏡頭，所以臉一直面向風，他回憶當時：「講到臉部僵掉沒有知覺，臉被打到很痛。」

陳志耕透露，若有機會，還想挑戰有難度的攀岩或是登山播報，看自己的極限能到哪裡，他也表示在戶外播報，一定會面臨到颳風下雨，所以妝容保持完整是一件很困難的事，本身是黑底肉的他，每次戶外曬完，回來就會更黑！陳志耕還自虧：「攝影大哥很常要幫我打光，有時都覺得自己是不是要帶一盞燈和反光板自己打。」

(時報周刊)