Pokemon Go變交朋友新工具？ 本周更新可與玩家交易寶可夢

Pokemon Go官方粉絲團公布，本周將會作出與好友互動、交易寶可夢等的遊戲更新，讓不少玩家相當興奮。（翻攝Pokemon Go官方網站）

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此次Pokemon Go的新更新，將帶來好友名單，只要送出Trainer Code訓練員編碼，確認過後即能將對方加為好友。（翻攝Pokemon Go官方網站）
Pokemon Go以後就可靠Friendship Level好友值去作送禮、交易寶可夢等功能，而且好友值越高，在對戰及交換寶可夢上更有利。（翻攝Pokemon Go官方網站）

Pokemon Go的忠實玩家們的大事要來了！Pokemon Go終於聽到玩家的聲音，今官方粉絲專頁就正式宣布，玩家期待許久的交換、送禮功能即將在本周上線，不僅可與現實的朋友作連結，追蹤他們的旅程以外，更可送出道具、交換寶可夢等全新功能，讓消息公布1小時內就有逾6000人分享消息，可見寶可夢粉絲的支持度未減。

根據Pokemon Go的官方網站表示，迎來更新後，即可以Trainer Code訓練員編碼把朋友加主Pokemon Go的好友名單中，而且當玩家在補給站或道館轉圖時，會有機會獲得特別的禮物，就算自己不能打開，也可分享予好友名單上的朋友，而且透過各種互動更能提升Friendship Level好友值，當等級越高，在與朋友共同打道館時，即能賺取攻擊點數。

至於玩家最期待的交換寶可夢功能，也打造得像新的社交工具一樣，因為玩家必需在附近才能作交易，而且更需要等級10以上，以及足夠的星塵才有辦法作交易，而當玩家把寶可夢交易出去後，即會獲得額外的糖果，不過假如二人的好友值越高，相對交易所需的星塵則越少，可是讓玩家間需要固定每天大量的互動才能維繫。

不過像特殊的寶可夢或不在自己的圖鑑中的寶可夢，則限制只能與Great Friend或Best Friend等級的朋友作特別交易，而且通常都需要大量星塵、且一天僅限一次，其官方網站也逗趣的說「這是一個很好的方式去表現你對這朋友有多重視！」，但也讓人不禁想像未來會否將有寶可夢新的交易市場，但現在可肯定的是，這更新將讓玩家之間的互動大增，更可能與國外玩家有更多接觸，畢竟各國都有各自限量版的寶可夢，的確為玩家們帶來新樂趣。

(中時 )

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