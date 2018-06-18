周玉蔻驚爆藍營新北市長人選恐要換人啦 網民狂噓：壓錯寶

周玉蔻驚爆藍營新北市長恐要換人選。(本報系資料照片)

友善列印
中時電子報

國民黨侯友宜身陷文化大學宿舍風暴，資深媒體人周玉蔻在臉書驚爆，國民黨新北市提名參選人，恐怕要換人啦！PTT網民貼文直言，最近民進黨新北參選人蘇貞昌，輸18%的民調才剛出來，有人卻繼續不信邪要做所謂的爆料。有人甚至說周玉蔻壓錯寶了！

網民認為，「周奶奶的最後一役，年底dpp崩崩，周奶奶就是壓錯寶要認栽了！」、「近年周和綠營關係比較好，或多或少有綠的資料不意外，但是藍營資料能拿到多少，存疑性就比較大。」、「皺皺姐沒在怕的啦，壓錯寶又不是第一次，換個顏色再來啊。」、「明顯是壓錯寶了，想要力挽狂瀾，這波dpp結束，周奶奶也要跟著退休。」、「要不要去關3天」、「哈……co2又在亂爆料了！」、「贏18%的要被換掉，哈哈」、「換掉？胡說八道也要有邏輯。」、「真的換人，白海豚的位置就不保了。」

為何認為侯友宜會被換掉？周玉蔻在臉書表示，前台北縣長周錫瑋在政論節目談到文大宿舍案時，指依目前資訊，那棟建築的狹小空間，逃生絕對有困難、「我不可能讓學生住那麼狹小的空間。」因此周說，直覺告訴她，國民黨新北市提名參選人恐怕要換人啦！

對此，國民黨組發會主委李哲華說，新北已確定提名人選，不想因周玉蔻說了什麼就評論。

(中時電子報)

文章來源：PTT

文章來源：周玉蔻臉書

羅智強爆：馬英九為找紅豆狂啃5…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。