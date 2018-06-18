周玉蔻驚爆藍營新北市長人選恐要換人啦 網民狂噓：壓錯寶

2018年06月18日 23:25 中時電子報 黃麗蓉

國民黨侯友宜身陷文化大學宿舍風暴，資深媒體人周玉蔻在臉書驚爆，國民黨新北市提名參選人，恐怕要換人啦！PTT網民貼文直言，最近民進黨新北參選人蘇貞昌，輸18%的民調才剛出來，有人卻繼續不信邪要做所謂的爆料。有人甚至說周玉蔻壓錯寶了！

網民認為，「周奶奶的最後一役，年底dpp崩崩，周奶奶就是壓錯寶要認栽了！」、「近年周和綠營關係比較好，或多或少有綠的資料不意外，但是藍營資料能拿到多少，存疑性就比較大。」、「皺皺姐沒在怕的啦，壓錯寶又不是第一次，換個顏色再來啊。」、「明顯是壓錯寶了，想要力挽狂瀾，這波dpp結束，周奶奶也要跟著退休。」、「要不要去關3天」、「哈……co2又在亂爆料了！」、「贏18%的要被換掉，哈哈」、「換掉？胡說八道也要有邏輯。」、「真的換人，白海豚的位置就不保了。」

為何認為侯友宜會被換掉？周玉蔻在臉書表示，前台北縣長周錫瑋在政論節目談到文大宿舍案時，指依目前資訊，那棟建築的狹小空間，逃生絕對有困難、「我不可能讓學生住那麼狹小的空間。」因此周說，直覺告訴她，國民黨新北市提名參選人恐怕要換人啦！

對此，國民黨組發會主委李哲華說，新北已確定提名人選，不想因周玉蔻說了什麼就評論。

(中時電子報)