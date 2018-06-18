這枚琥珀保存恐龍時代的青蛙 原來牠沒什麼改變

這枚琥珀保存著一億年前的青蛙。(圖/中國地質大學)

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中時電子報

橙黃色的琥珀是古代樹脂的化石，然而與其他型態化石不同，它的分子並沒有被礦物質取代，要是裡頭包裹著動物的遺骸就更珍貴了，等於是研究上古生物最直接的資料。研究人員在一枚琥珀裡發現距今1億年前的古老的青蛙，這是現存最完整，也是最古老的青蛙化石，研究人員希望這一發現，能夠揭示更多關於兩棲動物如何演化的相關過程。

大眾機械(popular mechanics)報導，我們相信青蛙這種兩棲是在1億至2億年前遷移到熱帶雨林，如今雨林仍然是最多青蛙的地方，大致佔了所有蛙類的三分之一，但是詳細的演化過程並不清楚，因為青蛙很小，而且化石種類也不足，這與熱帶雨林環境有關，生物遺骸不容易變成化石。

而包進琥珀裡的生物就相當多樣了，許多都是熱帶雨林裡的物種，這就能夠讓科學家找到古代雨林裡的動物，在這枚青蛙琥珀發現發現之前，最古老的化石青蛙只有2500萬年的歷史，可見青蛙化石有多難尋。

一億年前的地球屬於白堊紀，地球上最著名的動物就是巨大的恐龍，然而這些青蛙化石顯示，古代青蛙和現代青蛙沒有太大的差異，表明青蛙在過去的1億年內，演化幅度不大，也側面顯示熱帶雨林的生態系也沒有多少差別。然而時至今日，青蛙和許多兩棲動物正在以驚人的速度消亡著，顯然人類給雨林的衝擊，要比自然災害大的多。

(中時電子報)

文章來源：This 100-Million-Year-Old Frog Trapped in Amber Shows How Little Frogs Have Changed

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