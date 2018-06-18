楊子儀、哈孝遠、Masha組拆彈少年團 精選澎湖美食不採雷

2018年06月18日 23:45 時報周刊 林彥君

哈孝遠（中）看到煙火，趕緊自拍主著眼美景。

楊子儀、哈孝遠、Masha主持《食尚玩家-就要醬玩》，日前到澎湖出外景，3位主持人組成「拆彈少年團」，要地毯式搜索，拿出絕對味蕾，能告訴粉絲們什麼是必吃、必玩的超值行程。拆彈少年從早餐的道地日式飯糰、中餐的中西合璧義式料理、下午茶的特調咖啡以及綿密道地的水果綿綿冰、到晚餐的露天超彭湃火鍋，一次網羅各式美味，讓楊子儀大喊：「這一趟澎湖行真是太爽了！」

每年四到六月是澎湖的年度盛會花火節，拆彈少年特地選在有煙火的夜晚，搭上遊艇從馬公港出海，三人躺在甲板上，在港口邊的海上吹著夏日的微風、喝著香檳，觀賞岸邊的煙火表演。煙火點燃的同時，三人嚇了一跳，甚至一度忘記要繼續主持，只顧著大叫。楊子儀興奮地說：「我來澎湖這麼多次，這是第一次看花火節的表演，算是圓夢了」澎湖花火節的精采表演，也讓拆彈少年們直呼「澎湖第一美、花火不能滅！」

楊子儀與粉絲牽著手循線前往市場裡的隱藏咖啡店，這間平常賣烤雞的小攤販，據說老闆娘只要有靈感，就會嘗試加入各種食材做成特調咖啡販售，老闆娘準備了三杯不同口味的咖啡給拆彈少年們，Masha喝了三層肉焦糖拿鐵，不禁豎起大拇指說：「甜鹹綜合的滋味，沒想到竟然恰到好處。」

拆彈少年大力推薦市區的露天火鍋店，由於澎湖夜晚海風吹來相當涼爽，拆彈少年選擇蒸式火鍋，透過高湯的水蒸氣蒸煮，讓海鮮精華留在食材之中，而店家選用澎湖當日現撈的海鮮入菜，讓原本是要試味道講口感的哈孝遠吃個不停，一旁楊子儀和Masha最後看不下去，終於出聲制止：「哈孝遠你太誇張了，連吃七口，等一下怎麼補畫面啦？」

(時報周刊)