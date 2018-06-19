台乳品廠目前唯一！世界級BRC驗證

2018年06月19日 20:21 中時電子報 綜合報導

台灣食品界標竿性創舉 安心更值信賴

世界級BRC驗證在台灣！ BRC是全球非常重要、嚴謹的食安驗證之一，而這兩年台灣更有唯一一家乳品廠拿下BRC，消費者選購產品時能多一個購買指標，安心更有保障！

●世界級食安驗證BRC 台乳品廠獲驗證不容易 為台食品界標竿性大事件！

歷史悠久具權威性的BRC驗證

歐洲發展食安系統悠久，許多著名國際食安驗證如FSSC 22000、BRC等都出於歐洲。隨著消費者食安意識抬頭，許多世界強國的通路商，不再認為通路只是販售商品管道的傳統角色而已，更將通路視為是把關產品品質的守門人！

同樣來自歐洲的BRC，正是由零售商自發性成立，是英國零售商協會(British Retail Consortium, BRC)於1998年所公告的食品全球技術安全標準(BRC Global Standard Food Safety)!

●與時俱進國際食安標準 A級驗證食品廠食安實力掛保證

BRC驗證雖然歷史悠久，但卻有著與時代同進的食安國際觀。它會不斷修正驗證標準、提高驗證難度！BRC以放大鏡檢視食品廠對於上游原物料採購標準、監督系統是否完善，目標為杜絕供應鏈當中有任何欺騙，產生會危害產品安全的危機，徹底考驗加工廠嚴謹把關食品安全的專業實力！

不僅如此，相較FSSC 22000、ISO 9001等其他驗證，BRC更加嚴格，如食品防護及真偽鑑別、不同汙染風險別的產品區分成高風險、低風險、封閉產品區、生產線需確認「換線過敏原」，都證明要取得BRC驗證相當不容易，尤其要拿到Ａ級更不簡單！BRC驗證方式與驗證處非常細瑣，除產品需每批檢驗且符合法規標準外，生產線的衛生環境、生產管理皆相當重視。

重視品質追溯管理的BRC，對於品質把關採取高標準，從生乳的收乳開始，每批生乳生產前都需先經過嚴格的檢驗，確認品質符合CNS 3055規範，本次獲得A級驗證的乳品廠更是連生乳品質的平均水準，都是CNS生乳規範中的A級乳!

全台目前唯一獲BRC驗證的乳品廠為台灣鮮乳奠定新標竿！

台灣目前唯一獲得BRC驗證的乳品廠，正是統一公司的乳品廠(包含新市、楊梅廠)，幕後推手就是以提供消費者安心、高品質鮮乳為己任的瑞穗鮮乳！瑞穗鮮乳從乳源到餐桌都層層用心把關，產品皆通過多項關卡檢驗，包含生乳原料品質、抗生素殘留、包裝材料、鮮乳產品等至少1,037種定期檢驗。此外，瑞穗鮮乳的乳品生產廠除了已具備多項驗證，如ISO 9001、FSSC 22000…等，再挑戰歐洲世界級食安驗證BRC，一舉讓台灣拿下榮耀！

●廠內環境到加工包裝層層關卡 關關通過BRC放大鏡嚴格驗證

瑞穗鮮乳對鮮乳品質自我把關要求非常嚴苛，其乳品生產廠挑戰歐洲食安權威BRC驗證，再次向世界展現台灣生產高品質鮮乳的實力，如今再添一項食安驗證，未來還會持續朝向取得更多國際食安驗證，讓世界看見台灣！

*本篇與瑞穗鮮乳合作

(中時電子報)