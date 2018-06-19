《時來運轉》林博泰：世足買運彩抽賓士！要買要快

2018年06月19日 06:50 中時電子報 尉遲佩玉 、林博泰／台灣運彩總經理 、林博泰／台灣運彩總經理

影片《時來運轉》世足買運彩抽賓士！要買要快

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(易繼中攝)

4年一度足球盛事「2018世界盃足球賽」8個分組的「小組賽」現正如火如荼的進行，台灣運彩為了回饋廣大支持的消費者提供三波抽賓士汽車等大獎的促銷活動，第一波的大獎將於6月22日(五)抽出，還沒在6月20日(三)前購買並完成登錄的朋友們，要趕快囉。

各波段抽獎資格。(台灣運彩提供)

「買運彩 大獎跟著來」抽獎活動。(台灣運彩提供)

這次「買運彩 大獎跟著來」活動第一波「抽獎資格結算期間」為「4月20日(五)00:00至6月20日(三)24:00」，期間購買運彩者，不限球種、不限玩法，只要單張/筆購買1,000元以上(含)，且到台灣運彩官網活動網頁輸入相關資料，完成登錄者，即可參加該波段抽獎，獎項有賓士汽車1台、中華電動二輪車10台、iPhoneX 5台以及4K電視5台，所有獎項將於6月22日(五)在愛爾達體育三台抽出，希望您就是抽中賓士汽車的幸運兒。

第一波抽獎。(台灣運彩提供)

這一波抽獎活動後還有第二波及第三波，第二波的「抽獎資格結算期間」為「6月21日(四)00:00至7月18日(三)24:00」，預定抽獎日為7月20日(五)；第三波的「抽獎資格結算期間」為「7月19日(四)00:00至9月13日(四)24:00」，預定抽獎日為9月21日(五)，第二、三波的所有獎項及數量都跟第一波一樣，抽獎也都會在愛爾達體育三台播出，希望大家都能「買運彩 大獎跟著來」。

(中時電子報)