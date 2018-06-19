檢察官說法》子女不孝! 遺產全部捐出做公益 可以嗎？

2018年06月19日 00:01 中時電子報 吳佩珊 台灣司法人權促進協會、編輯/

子女不孝遺產全部捐做公益，可以嗎？

在國外有許多知名企業家包括華倫巴菲特與比爾蓋茲等人都聲明，死後將把財產捐作公益慈善。在台灣卻可以看到父母生前不受子女重視，因此希望遺傳全數捐做公益，而這樣的行為在臺灣的法律理事可以這樣子做的嗎？這樣子做，是否有違反《民法繼承篇》應繼分跟特留分的相關規定呢？士林地檢署檢察官翁偉仁說明，在民法上可依「應繼承份」與「特留分」來做是否可捐出的區別。

應繼分規定

應繼分中規定配偶跟第一順位的子女，繼承遺產時採平均分配。舉例：如果一對夫妻，先生過世後，配偶跟2位子女，各可配得的遺產1／3。要是子女過世了，先生的父母親為第二順位繼承人，因此配偶可以先拿1／2，剩下的1／2再由父母親來做分配。

如果子女或先生的父母親都過世了，先生的兄弟姐妹為第三順位繼承人；這時候配偶一樣可以先拿1／2的遺產，剩下的1／2再由兄弟姐妹來平均分配。

倘若子女、先生的父母親跟兄弟姐妹都過世了，這種情況下，先生的祖父母仍然健在，這時祖父母為第四順位繼承人，所以配偶可以拿2／3，剩下的1／3遺產則是給祖父母。

要是子女、父母、兄弟姐妹、祖父母都往生了，只剩配偶可以繼承的話，配偶可以得到全部遺產。

特留分規定

接下來，什麼是特留分？特留分的比例到底是多少呢？

簡單來說特留分是遺產最低的繼承比例。比例上，第一順位子女跟第二順位父母親，特留分為應繼分的1／2；第三順位的兄弟姐妹跟第四順位的祖父母，特留分為應繼分1／3。

例如：一家5口，有夫妻兩人跟3位子女，父親過世之後，身後留有一百萬的遺產。按照前面所述的應繼分規定，配偶跟3位子女可以各得遺產1／4，也就是25萬元。

要是父親的遺囑，要把他身後的一百萬元全數捐做慈善團體所用，父親的行為就會侵害到特留分的相關規定。

因為按照規定，配偶跟子女的特留分為應繼分的1／2，所以至少各可以的到1／8遺產，也就是每人12萬5千元，如果繼承金額少於此，子女跟配偶都可以向慈善團體請求返還遺贈。

★幸福小提醒

重點1：特留分是遺產最低的繼承比例，繼承人的子女與父母最少可得應繼分的1／2。

重點2：如果遺產無法定繼承人，將直接納入國庫使用。

(中時電子報)