檢場愛女太優秀被疑非親生 他養兒16年才知是別人的種

2018年06月19日 00:01 中時電子報 黃詩淳

車勝元和車魯爾感情非常好。(圖／翻攝自韓網)

檢場和李翊君17歲愛女香奈兒，不僅外貌出眾、身材高挑，還相當有才華，8月將跳級到波士頓念大學，讓張菲忍不住問「沒懷疑過孩子不是親生的」，對此李翊君也語出驚人說「其實我也懷疑過，因為是做試管嬰兒」，一席話嚇壞眾人，其實，演藝圈真正發生過，撫養孩子多年，才發現不是親生的例子。

前日本傑尼斯團體「光GENJI」(光源氏)成員大澤樹生，1996年和懷胎3月的前妻喜多嶋舞奉子成婚，兩人20055年因個性不合離婚，2012年他和第二任妻子的小孩胎死腹中，讓他懷疑起自己的遺傳基因有問題，隔年做了親子鑑定，驚覺長子非親生的，雖然兒子主張一定是他的孩子，不過法院認證父子倆沒血緣關係，也證實他戴了16年綠帽幫人養兒。

韓星車勝元是外界公認的愛家好男人，和大3歲的妻子李淑珍婚後育有一子一女，不過在兒子車魯爾25歲時，爆出其實兒子非他親生的，還被其生父告上法院，他才坦承孩子是妻子和前夫所生，但他對車魯爾視如己出，雖非親生但用「心」養育，至今不曾後悔當初的選擇，消息震驚韓國演藝圈，因為他一直對兒子疼愛有加，更曾因兒子爆出吸大麻、性侵醜聞，短暫消失螢光幕，受到不少抨擊，因此網友得知車魯爾不是他親生後，都大讚他真了不起。

(中時電子報)