軍中情人現狀曝光 56歲孫自強逆天凍齡超嫩臉！

孫自強當年被封為「軍中情人」。（圖／中時資料照）

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中時電子報
王尚智曬和朱凱麗、孫自強敘舊合照。（圖／翻攝自王尚智臉書）
王尚智(中)誇孫自強(右)沒有歲月的痕跡。（圖／翻攝自王尚智臉書）
孫自強退隱主播台25年，4月曾更新近照，凍齡功力強大。（圖／翻攝自孫自強臉書）

前華視女主播孫自強當年因主持《莒光園地》，而有「軍中情人」的封號，但1993年嫁給企業家二代吳建德後，便退出主播台，婚後定居於美國洛杉磯，離開螢光幕前25年，最近和昔日同事相見歡，近照也因此曝光，外型依舊甜美，讓不少粉絲驚呼一樣美。

資深媒體人王尚智近日到美國和前記者朱凱麗、主播孫自強聚會，笑稱：「來到美西若膽敢不跟她們見面，那真的是向天借膽的事。」憶起他們當年一起工作的種種，他透露和孫自強只共事一年，對方有個綽號叫「孫小毛」，但由來已經不可考了，直誇孫自強在當年電視新聞圈被視為林青霞等級的超級美女，一點都不為過。

這20幾年來，王尚智和孫自強在美國、台灣偶爾會見幾次面，大讚對方根本沒受到歲月的摧殘，「歲月若是所謂殺豬刀，她完全就是『持刀者』而非『受宰戶』。」讚嘆孫自強的凍齡功力之外，還透露她像「小李飛刀」裡始終聰慧閃爍的小男生，擁有路見不平、仗義執言的個性，「美女的外貌裡看進去，那一道俐落能捨的靈魂，才是她真正浮雲如風的真正能量。」

另外，王尚智也PO出一組3人同框照，只見孫自強留著一頭短髮，膚質看來相當緊緻，加上露出甜美笑容，體態也保養得宜，一點都不像56歲。事實上，孫自強4月就曾在自己臉書曬近照，當時就被誇氣質沒變，依舊美麗動人，這回合照再曝光，更是勾起不少網友回憶，紛紛留言「還是這麼美」、「孫大美女還真沒變啊」、「曾經當時，所有男兒的當自強，今日此際，歷歲月容顏依舊強」。

(中時電子報)

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