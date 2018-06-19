世足》歐洲紅魔大欺小 3球完封巴拿馬

2018年06月19日 01:08 中時電子報 盧品青

比利時盧卡庫(右二)頭槌攻進第2分。(美聯社)

比利時盧卡庫(左)單刀踢進第3分。(路透)

巴拿馬18日晚間在世足賽處女秀對上強大的歐洲紅魔比利時，人材濟濟的比利時擺出比較保守的3-4-2-1陣型，巴拿馬以4-1-4-1全力固守。可惜巴拿馬踢了半場好球，下半場大失血之後，被比利時以3比0擊敗。

白衣的巴拿馬剛開場就上演了一次兵臨城下，稍微嚇了一跳的比利時趕緊認真起來。雙方球員實力差距很大，比利時牢牢將球控在腳下，攻勢不離對方大門，巴拿馬則很少攻過半場，只依靠賭博式的長傳。

比利時後防強大，一直踢到第34鐘才被對手獲得首顆角球，這時候比利時已經踢了5顆角球了。不過巴拿馬中後場站滿了人，也讓比利時多次無功而返，兩隊先後有人吞下黃牌。上半場踢成0-0。

下半場比利時以自由球帶動攻勢，剛開踢2分鐘就由梅騰斯(Dries Mertens)在禁區右邊角落起腳，把巴拿馬後衛頂出來的球踢回去，球飛越人群與門將直射入網，在第47分鐘成功敲開巴拿馬的大門！

巴拿馬失球後改踢防守反擊，但是在他們換人之後不久，比利時中場德布勞內(Kevin De Bruyne)第69分鐘於禁區邊緣起腳將球送到門前，由前鋒盧卡庫(Romelu Lukaku)頭槌破網！幾個回合後，盧卡庫又出現單刀機會，第75分鐘時從左路輕鬆踢進第3分！

滿頭大汗的巴拿馬最後已經沒有突圍的體力，最後十多分鐘被當成沙包在踢。比利時上半場踢得綁手綁腳，下半場則完全踢出黃金世代的氣勢，取得小組賽首勝，下一場將對戰突尼西亞。

(中時電子報)