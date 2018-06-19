PTT網民投票「民進黨議員最想看誰落選？」 兩多情男慘了！

台北市議會。(本報系資料照片)

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中時電子報

年底就要展開九合一選舉，有鄉民在PTT發起投票：「民進黨市議員你最想看誰落選？」要大家用推文投票，一個人投3票。至截稿為止，網民大多投「5.梁文傑」和「8.王世堅」。

以下是投票人選：

1.吳沛憶

2.周威佑（新潮流）

3.顏聖冠

4.劉耀仁

5.梁文傑（新潮流）配偶林楚茵

6.顏若芳 （海派、三立養）

7.陳怡君

8.王世堅

9.江志銘

a.李建昌（新潮流）

b.王孝維

c.高嘉瑜

d.林世宗

e.許家蓓（靠爸）

f.鍾佩玲（何志偉嫂嫂、薛凌家族陽信銀行）

g.王威中

h.陳賢蔚（新潮流，吳思瑤助理）

i.陳慈慧

j.謝維洲（謝長廷養子）

k.許淑華（藍綠一家親、車上演喇吉）

l.張茂楠

m.洪健益

o.李慶鋒(總召、跟柯同框下令開除）

p.簡舒培（徐佳青繼承人，《鄭.知道了》常客）

q.王閔生

r.周柏雅（副議長）

s.阮昭雄（小熊？）

鄉民們回應說：「你要註明阮昭雄是姚文智的競選總幹事。」「都想看他們落選。」、「哈哈哈，看來梁文傑目前遙遙領先。兩人加成效果討厭加倍嗎？」「不喜梁文傑，尤其討厭簡書培、王世堅。」、「三重區的邱婷蔚，口條差又修圖騙人的三重柯黑。」、「1號到底哪來的選舉鉅款，還沒說清楚呢！」不過也有人力挺王世堅：「男的誰落選都無所謂，世間不能亡，太有喜感了他。」

北巿議員王世堅近日疑上演「世堅情」part2，日前被周刊拍到與肉感女在深山避車彎一停就是1小時，王世堅澄清說，肉感女是認識20幾年的好友，「人不能有朋友嗎？」

北市議員梁文傑去年則被爆疑經常流連酒店，2周內進出高檔酒店至少6次，甚至半夜出了酒吧後，與年輕辣妹狀似親密。梁文傑對此回應說因朋友多，其中有朋友喜歡約在酒店，如果會去酒店都是不得已赴約，甚至說主播妻子林楚茵也都知情。

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(中時電子報)

文章來源：PTT

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