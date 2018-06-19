日本兩大航空屈服 改列中國台灣 李富城：「他」該切腹謝罪

日航修改台灣在中國官網名稱。(圖／擷自日航官網)

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中時電子報
整理報導

日本兩大航空日本航空（JAL）及全日空（ANA）屈服於中國大陸要求，簡體字版網站近日悄悄將台灣冠上中國。外交部昨(18日)表示，已向兩家航空公司表達嚴正抗議及我政府的堅定立場，要求其更正對我的不當稱謂。李富城在臉書批駐日代表謝長廷，不要只顧賣日本核災區食品，更應該關心政治，我們不是要用「台灣」参加2020的世運嗎？謝長廷應該切腹謝罪！

全日空也修改台灣在中國官網名稱。(圖／擷自全日空官網)

對於日本兩大航空屈服中國大陸壓力，將台灣改列中國台灣。總統府表示，這做法不但不會改變台灣就是一個國家的事實，相反地，只會拉開兩岸間的距離，也讓國際失去對中國的尊敬。外傳台灣將鼓勵個人拒搭將台灣列為中國大陸一部分的航空公司，總統府表示，這是國民的自主選擇，但由於中國大陸這一波的做法，已經粗暴地干涉了各國的內政，將尋求與理念相近的國家聯合因應。

港媒中評社報導，美朝高峰會之後，朝鮮半島戰爭隱憂解除，日本角色被淡化，日本若想要從朝鮮發展經濟過程中分一杯羹，勢必要靠中國居間幫忙。雖然至今還未看到日本政府針對改名事件發表官方聲明，但日本近來靠向中國的態度明顯，日本的轉向，對一向強調台日關係良好的蔡政府，構成不小的衝擊。蔡政府在昨大阪地震後，對外表示準備好要對日本提供協助，想要積極拉攏日本，接下來的發展將會很尷尬。

(中時電子報)

文章來源：李富城臉書

文章來源：中評關注：日航改稱中國台灣　台日生變？

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