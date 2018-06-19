世足》肯恩獨進兩球 英格蘭險勝突尼西亞

英格蘭前鋒肯恩(左二)踢進全場第1分。(美聯社)

友善列印
中時電子報
突尼西亞沙西(左)罰進12碼罰球追平比數。(美聯社)
英格蘭前鋒肯恩(左)頭槌攻進全隊第2分。(路透)

G組第2場比賽由英格蘭19日凌晨出戰突尼西亞，英格蘭擺出3-1-4-2的均衡陣型，40年沒在世足賽贏過球的突尼西亞跟同組的巴拿馬一樣使用4-1-4-1固守。突尼西亞靠著1顆罰球差點逼和英格蘭，英格蘭前鋒肯恩(Harry Kane)在傷停時間的驚天頭槌，成功以2比1獲勝。

2018俄羅斯世足瘋一夏

披紅袍的英格蘭開賽3分鐘就發動數波猛攻，兩度兵臨城下，1次角球，踢得突尼西亞手忙腳亂。僅在第11分鐘，英格蘭阿許利楊(Ashley Young)左邊開角球吊中，後衛史東斯(John Stones)頭槌被對方門將單手擋出，站在大門前的隊長肯恩起腳快如閃電，隨即補射入網！

突尼西亞這時候其實連一球都還沒踢到，門將哈珊(Mouez Hassen)失球之後還因受傷被換下場，由穆斯塔法(Farouk Ben Mustapha)接替。然而英格蘭高興沒有多久，後衛華克(Kyle Walker)在禁區轉身揮臂不慎打倒對方球員，在第33分鐘時領到黃牌，害英格蘭被判處12碼極刑！

突尼西亞派出中場沙西(Ferjani Sassi)操刀罰球，沙西口中念念有詞地將球踢向左邊，英格蘭門將猜中了卻沒擋到，上半場戰成1比1平手。

下半場突尼西亞放棄進攻，10個人全部死守後場，英格蘭連續攻了35分鐘都沒能破門，崔皮爾(Kieran Trippier)、阿許利楊先後以自由球直接攻門也都失敗。英格蘭攻勢相當猛烈，突尼西亞門將穆斯塔法終場前10分鐘差點受傷。

最後突尼西亞終於拖完下半場45分鐘，但是英格蘭在傷停時間開出了致命角球，由後衛馬奎爾(Harry Maguire)亂軍中頂向球門，隊長肯恩站在門前又是一發頭槌破網！英格蘭終以2比1打敗突尼西亞，保持了在世界盃對非洲球隊不敗的紀錄。

(中時電子報)

世足》歐洲紅魔大欺小 3球完封巴… 世足》冰島逼和阿根廷創奇蹟 這…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。