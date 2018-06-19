世足》肯恩獨進兩球 英格蘭險勝突尼西亞

2018年06月19日 04:01 中時電子報 盧品青

突尼西亞沙西(左)罰進12碼罰球追平比數。(美聯社)

英格蘭前鋒肯恩(左)頭槌攻進全隊第2分。(路透)

G組第2場比賽由英格蘭19日凌晨出戰突尼西亞，英格蘭擺出3-1-4-2的均衡陣型，40年沒在世足賽贏過球的突尼西亞跟同組的巴拿馬一樣使用4-1-4-1固守。突尼西亞靠著1顆罰球差點逼和英格蘭，英格蘭前鋒肯恩(Harry Kane)在傷停時間的驚天頭槌，成功以2比1獲勝。

披紅袍的英格蘭開賽3分鐘就發動數波猛攻，兩度兵臨城下，1次角球，踢得突尼西亞手忙腳亂。僅在第11分鐘，英格蘭阿許利楊(Ashley Young)左邊開角球吊中，後衛史東斯(John Stones)頭槌被對方門將單手擋出，站在大門前的隊長肯恩起腳快如閃電，隨即補射入網！

突尼西亞這時候其實連一球都還沒踢到，門將哈珊(Mouez Hassen)失球之後還因受傷被換下場，由穆斯塔法(Farouk Ben Mustapha)接替。然而英格蘭高興沒有多久，後衛華克(Kyle Walker)在禁區轉身揮臂不慎打倒對方球員，在第33分鐘時領到黃牌，害英格蘭被判處12碼極刑！

突尼西亞派出中場沙西(Ferjani Sassi)操刀罰球，沙西口中念念有詞地將球踢向左邊，英格蘭門將猜中了卻沒擋到，上半場戰成1比1平手。

下半場突尼西亞放棄進攻，10個人全部死守後場，英格蘭連續攻了35分鐘都沒能破門，崔皮爾(Kieran Trippier)、阿許利楊先後以自由球直接攻門也都失敗。英格蘭攻勢相當猛烈，突尼西亞門將穆斯塔法終場前10分鐘差點受傷。

最後突尼西亞終於拖完下半場45分鐘，但是英格蘭在傷停時間開出了致命角球，由後衛馬奎爾(Harry Maguire)亂軍中頂向球門，隊長肯恩站在門前又是一發頭槌破網！英格蘭終以2比1打敗突尼西亞，保持了在世界盃對非洲球隊不敗的紀錄。

(中時電子報)