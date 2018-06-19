世足》冰島逼和阿根廷創奇蹟 這項數據也寫紀錄！

前鋒芬伯加森（右）攻入冰島於世足賽的歷史性首顆進球。（圖/路透）

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中時電子報
整理報導

2018年俄羅斯世界盃足球賽，首度征戰的冰島國家隊，靠著門將霍多森（Hannes Por Halldorsson）飛撲擋下阿根廷名將梅西12碼罰球後，在不被外界看好的情況下，小組賽第一戰以1比1踢平阿根廷。這場比賽除了讓冰島揚名國際，更在冰島國內掀起空前熱潮。根據統計，這場電視轉播在冰島創下瞬間百分之99.6的收視人口，刷新冰島運動賽事轉播的收看紀錄。為冰島踢進世界盃史上第一球的前鋒芬伯加森（Alfred Finnbogason）表示，「剩下的百分之0.4都在球場。」。

冰島全國人口33萬。根據冰島國家傳播公司公布當天電視轉播數據，收視率最高來到百分之99.6，幾乎冰島全國人民都守在電視機前，為自己國家隊的球員加油。這場比賽「平均收視人口」也有百分之60，超過兩年前歐國盃冰島擊敗英格蘭之役，平均百分之58.8的數字。這場比賽也是目前美國收視率最高的本屆世界盃賽事，負責轉播的福斯體育台平均290萬人觀戰，是2016年以來最多。

冰島門將霍多森擋下阿根廷梅西的12碼罰球，這一球價值連城，避免冰島被阿根廷超前比數。(圖/路透)

冰島國家隊一戰成名，也成為網友熱搜焦點，有網友挖出冰島當地聯隊進球後慶功的爆笑影片，慶祝進球方式從騎腳踏車、蹲馬桶、跳水、釣魚，甚至還直接在球場上演出接生戲碼，各種花招應有盡有，話題性十足。由於冰島沒有職業足球隊，國家隊隊員都各有生活本業，是業餘球員，例如飛撲檔下梅西關鍵球的門將霍多森除了踢足球，還是個導演，因此冰島能踢和陣中擁有超級職業足球員的阿根廷，被公認很勵志。有網友表示，以後要說這件事情很勵志，就可以說：這故事真的太冰島了！冰島啊！

(中時電子報)

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