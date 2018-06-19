台茶商在微信賣香蕉 「明天台灣是否還喝得起普洱？」

農糧署每公斤5元向農民收購青蕉後，以刀片銷毀青蕉去商品化，農民看了心都淌血卻很無奈。（本報系資料照片）

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中時電子報

台灣香蕉崩盤引發兩岸關注，港媒一名記者看到一位台灣朋友老黃，居然在微信朋友圈裡賣起香蕉，讓他不禁聯想到台灣香蕉最近賣不出去的新聞，意識到香蕉問題還真不小。未來若兩岸關係再不好，除了賣不完、吃不掉的香蕉，甚至還會像30多年前一樣有喝不起的普洱！

老黃在北京馬連道開了一間茶店，經營台灣茶葉、茶具。同時包下一片農場做生態農業，主要是種植水果玉米。如今老黃卻在微信賣香蕉，問他怎麼賣起了香蕉？老黃說，台灣的政治讓人看不懂，想幫蕉農找找出路，何況台灣香蕉的品質是世界最好的。

大陸國台辦發言人馬曉光曾被問到台灣香蕉滯銷一事，他說，兩岸關係好，台灣同胞才會好，這是一個簡單樸實的道理。這讓人不禁回想起老黃店中從台灣回流到大陸的普洱老熟茶。

1970年代以後，台灣經濟起飛，飲茶人數激增，普洱熟茶受到台灣茶客喜愛。但因兩岸還未開啟交流，無法從大陸直接進口，只好從香港轉買。為了避免回台時惹上政治麻煩，還要把茶餅上的大陸包裝、商標撕去，在當時正宗雲南普洱可說一餅難得。1987年底，兩岸開放交流，產於大陸的雲南普洱茶才開始大量進入台灣市場，價格也隨之下降。

據中評網報導，未來若兩岸關係再不好，至少在飲食上來說，台灣除了會像今天一樣，有賣不完、吃不掉的香蕉，甚至還會像30多年前一樣有喝不起的普洱！

(中時電子報)

文章來源：中評網

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