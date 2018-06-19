西南氣流影響！中南部9縣市大雨特報、19縣市防強風

今（19日）開始恢復上班上課，然受到西南氣流影響，今天天氣依然不穩，中南部地區有局部大雨發生的機率。（本報系資料照）

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中時電子報
／整理報導

告別端午三天連假，今（19日）開始恢復上班上課，然受到西南氣流影響，今天天氣依然不穩，中南部地區有局部大雨發生的機率，氣象局今早針對中南部9縣市發布大雨特報，另針對19縣市發布陸上強風特報，預估週四西南風推離台灣，天氣才會逐漸穩，定周五起各地將會傾向於夏季天氣型態。

氣象局今（19日）早針對中南部9縣市發布大雨特報，另針對19縣市發布陸上強風特報。（圖取自氣象局網頁）

外出帶把傘！今日受西南氣流影響，台灣中南部地區及澎湖、金門有陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區及馬祖亦有短暫陣雨或雷雨，午後易有局部較大雨勢發生。

溫度方面，今天台灣本島各地高溫29至32度，外島地區高溫則為27至28度！白天不下雨時仍偏熱，加上紫外線指數偏高，外出應注意做好防曬工作並適時補充水分。

此外，受西南氣流影響，今日台灣東南部海面及台灣海峽北部平均風力7至8級，最大陣風10級；台灣附近其他各海面（含釣魚台海面）平均風力6至7級，雷雨區最大陣風10級，船隻請特別注意。

至於民眾關心的空氣品質，今日北部、高屏空品區及馬祖為「普通」等級，竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭、花東空品區、澎湖及金門為「良好」等級。

(中時電子報)

今（19日）台灣本島各地高溫29至32度，外島地區高溫則為27至28度。（圖取自氣象局網頁）
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