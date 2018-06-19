6月19日三大報頭條要聞

6/19三大報頭條要聞

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中時電子報
綜合報導

◎中國時報

1個月內 第3起殺人分屍案！射箭教練求歡遭拒下毒手

●短短1個月內，台灣發生第3起殺人分屍案。射箭教練陳伯謙在北市華山大草原開設「野居草堂」，本月初，他邀高姓女服飾店員在草堂聊天飲酒，求歡遭拒後，竟惱羞成怒勒斃高女，再以尖刀分屍裝成7袋，騎車運往金山(火庚)子坪山區棄屍，警方前晚傳喚陳到案並押解陳起獲所有屍塊，陳被依殺人罪移送地檢署時，輕聲說「對不起」，檢方複訊後，聲押獲准。

天候不佳 交通船全部停駛！海空運輸一團亂 5000人受困澎湖

●端午節連續假期最後1天，澎湖因天候不佳海象差，海上交通全數中斷，估計有6000多名遊客受困離島，澎湖機場頓時湧入近3000、4000人候補機位，空中交通也因此大亂，交通部及澎湖縣政府緊急協調加開班機疏運人潮，但仍有5000人被迫滯留澎湖，無法趕回本島上班上課。

密會西班牙 白宮也被蒙在鼓裡！大陸挖我友邦 美國情報失靈

●巴拿馬、多明尼加與我斷交，皆無預警，但據透露，巴拿馬、多明尼加與北京早在2016年下半年起，相約在歐洲「第三地」西班牙會商建交，連美國都被蒙在鼓裡。相關人士表示，我政府批評巴、多兩國刻意欺瞞，但我方情報掌握不夠，大有檢討之處，值此大陸猛挖我邦交之際，駐外使館必須提高警覺，以免被賣了都不知道。

更改國名航空公司 政府鼓勵拒搭

●大陸施壓外國航空更改台灣名稱，國安會祕書長李大維表示，將告知國人這些航空公司，讓民眾可選擇是否搭乘，並強調「我們會反擊」。總統府指出，對於大陸的粗暴作法，將尋求與理念相近的國家聯合因應，政府也會研議反制作法。

◎旺報

陸拚足球超級國 爭辦世界盃

●俄羅斯世界盃熱戰方酣，日前南韓足協主席鄭夢奎拋出與中國、北韓、日本四國聯合申辦2030或2034年世界盃的提議，也再度引發各界熱議。對此，中國足協負責人已明確表示無此計畫。事實上，身為「中國最大的球迷」，大陸國家主席習近平更傾向中國獨自舉辦世界盃，並努力讓大陸成為一個「足球超級大國」。

陸考核海軍 水雷戰競賽逼真

●大陸解放軍海軍在6月上中旬，首次在東海舉行「勇敢盃」水雷戰競賽性考核，各戰區海軍的獵掃雷艦、轟炸機等多型艦機奔赴東海海域，組成轟炸機布雷編組與獵掃雷艦反水雷作戰群展開演練實戰條件下的水雷戰對抗。

航空公司用中國台灣 我籲民眾拒搭

●針對在大陸要求下，近20家國際航空公司將台灣改列「中國台灣」，國安會秘書長李大維在接受英國《金融時報》訪問時強調，台灣將祭出反制措施，一是鼓勵國人，拒搭這些屈服於大陸壓力的航空公司；二是擬把這些航空公司告上法庭，透過法院判決強制他們改回來。

5G商用搶灘 陸企加速卡位

●全球備受關注的5G標準在6月14日迎來關鍵里程碑，由國際行動通訊標準化組織3GPP正式發布5G第一階段的確定標準，向全面商用邁出關鍵一步，凸顯大陸發言權越來越強。預估到2025、2030年的5G商用將帶動約3.3兆元（人民幣，下同）、6.3兆元的直接產出，加速卡位搶占市場，無疑成為大陸5G上下游企業的最迫切任務。

◎工商時報

台積電引爆 除權息行情

●台積電將於6月25日除息8元，正式引爆重量級企業除權息行情序幕。法人預估，上市櫃公司今年配息總額上看1.5兆元，將使加權指數蒸發434點，所幸「股息發放王」的台積電敲定於7月19日發放2千餘億的股息，這筆活水有望回頭加碼股市，成為市場資金「新勢力」。

細胞療法將鬆綁 生醫業忙搶頭香

●細胞療法鬆綁，最快8月底可望上路！由醫生主導的生醫公司加足馬力卡位，除了中醫大董事長蔡長海投資的長聖，開發幹細胞試劑，已獲美FDA核准一期臨床外，基亞斥資5千萬元興建的實驗室，將在第三季啟用；另外，博晟開發自體軟骨組織修復技術，也有機會在明年解盲後，搶頭香上市。

谷歌5.5億美元入股京東

●國際網路企業谷歌（Google）昨（18）日宣布和中國大陸電商巨頭京東攜手合作，將斥資5.5億美元入股京東，未來雙方將在技術、供應鏈合作，在全球打造零售解決方案。且在谷歌入股後，京東、騰訊、沃爾瑪的聯盟亦成全球最龐大的零售力量之一。

央行升息？ 金融業開始有雜音

●風不再往同一個地方吹，針對中央銀行21日第二季理監事會議，本報最新問卷調查結果出爐，其中96％受訪業者仍認為央行將維持政策利率不變，但有4％受訪者認為央行可能升息半碼，這也是近六季來，受訪業者首度出現「意見不一致」的結果。

(中時電子報)

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