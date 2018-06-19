華山分屍案》友挺兇嫌「他不會做這種事」 遭網友罵翻

台北37歲射箭教練陳伯謙，涉嫌將高姓女學員殺害分屍。(陳嫌臉書)

友善列印
中時電子報

台北37歲射箭教練陳伯謙，涉嫌將高姓女學員殺害分屍，中正一分局18日晚間，將陳嫌依殺人罪移送台北地檢署，檢方訊後，以陳嫌涉嫌重大，且有逃亡及減證之虞，向台北地院聲請羈押獲准，但未禁見。陳嫌的友人在臉書上力挺，仍相信陳嫌不會做這種事，遭網友罵翻。

陳嫌在台北市華山草原小木屋「野居草堂」授課，日前於上月底於屋內向高女求歡不成，竟將高女掐死，事後再以魚刀分屍，將屍塊載往陽明山區棄屍。事件發生至此，陳嫌的友人表示，聽到這消息時，他仍相信草山(陳嫌自稱草山巖)，「即使滿天都是流言蜚語，新聞說證據確鑿，我還是希望等到他親自和我說才願意相信。」

他說，群眾嗜血是肯定的，沒有朋友的耐心可以等待塵埃落定，他身在這個身份時，才能深刻的感受到，最後可能是他一廂情願，但希望大家在批評時可以多等待一下，不要小心毀掉了一個好人。他還提到，「從昨天晚上開始，草山的手機被警方沒收，就沒有人可以和他聯繫，一切的定罪在我看來疑點重重」、「還沒有找到屍體之前，群眾就開始興奮起來了。這不是正義感，也不是討公道，這只是個熱愛公審的社會」。

對此，網友留言罵翻「事實證明大家沒有不小心毀掉你朋友」、「您哪裡覺得疑點重重？兇嫌承認了，屍塊也找到了，不知道哪裡還需要補充的？」、「發生這麼嚴重的殺人分屍案，你還在那裡相信朋友，你確實自作多情」、「群眾嗜血.....所以殺人的不嗜血？」

(中時電子報)

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