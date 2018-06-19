林萬億稱公教晚景不淒涼 張麗善嗆：斷人手腳還說風涼話

2018年06月19日 08:04 中時電子報 簡怡欣

年金改革進入最後階段，主責年改的政院政委林萬億近日指稱新法上路後，公教晚景不至於淒涼，引發各界不同看法。國民黨雲林縣長參選人張麗善昨（19）日晚間痛斥上述言論「太可惡、低劣」，直批斷人手腳還說風涼話，並預告「最大燙手山芋」還在後頭。

她在臉書發文表示，林萬億推估李家同新制實施後所領的年金「不至於晚景淒涼」，且刻意說李所領「跟很多勞工比起來算是相當好」，將軍公教與勞工完全不同的年金制度相提並論，就是製造相對剝奪感、製造對立。

張麗善形容，上述說法形同，一個行凶的兇手，在砍斷受害人一隻手臂後，還告訴被害人「還有一隻手臂，你應該不至於晚景淒涼！」質疑這樣的言論有誰可以接受？並表示，軍公教的年金因為包含延後給付的薪資，是「理所應當」的收入。

同時，話鋒一轉，她也向非軍公教的朋友們喊話說，你們不會覺得不寒而慄嗎？軍公教警消都是政府的僱員，一個政府可以對他們自己的僱員如此心狠手辣，用有違憲之虞的手段，剝奪本來就應該屬於他們的一切，還無所不用其極的將這些人抹黑成貪婪、自私的一群人，為的就是降低軍公教年金潛在負債，甚至無法保證基金未來不會破產；同理，勞保的潛在負債高達9兆，現在軍公教受到的這些待遇，勢必就是明日勞工的境況。

張麗善整理出2016年7月審計部公布的中央政府總決算審核報告，其中勞保的潛藏負債則是近9兆，比舊制的軍公教退休金還要多。對此，她表示，民進黨政府一直以國家財政困難為由，大砍軍公教的合法年金；但事實上，還有一個「最大的燙手山芋」在後頭，也就是勞保的年金改革，是未來遲早都要面對的議題。

(中時電子報)