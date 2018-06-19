獨》好High！信義區最新高樓景觀餐廳 nana日本料理開賣

2018年06月19日 08:35 工商 姚舜

在〈nana〉享用「蕎麥會席套餐」，主食〈蕎麥五色籠〉是用海膽、鮭魚卵、松葉蟹肉、吻仔魚、鴨肉與天婦羅搭的5種不同口味蕎麥麵。（攝影／姚舜）

〈nana〉日料餐廳菜單上有沾麵、拌麵與湯麵等多達18種蕎麥麵可以選擇，其中〈海膽鮭魚卵吻仔魚涼拌麵〉的用料豐富多樣，非常美味。（攝影／姚舜）

〈豬肉黑咖哩蕎麥麵〉的黑色咖哩湯，是用大量炒過的洋蔥、胡蘿蔔、2種咖哩醬，並加了無味竹炭粉熬製，非常特別。（攝影／姚舜）

〈蕎麥茶布丁〉的味道香濃，口感綿密柔順，是很值得推介的甜品。（攝影／姚舜）

〈蕎麥屋出汁玉子燒〉是在蛋液中加了柴魚高湯和煮蕎麥麵的麵湯製作，質地濕潤入味，口感厚實彈Q。（攝影／姚舜）

用北海道和牛A5級肋眼製作的〈和牛握壽司〉，牛肉油脂豐富、肉質細緻鮮嫩，細細咀嚼、吃得出甜味。（攝影／姚舜）

在坐擁景觀視野的〈nana〉用餐，可以享用市場首見的〈黑咖哩涮涮鍋〉，並以日本和牛為涮料。（攝影／姚舜）

〈nana自製手工豆腐〉的豆腐是以鹽滷自製，豆香濃醇且尾韻甘甜，吃食時可以醬油或鹽提味，每份訂價150元。（攝影／姚舜）

為在台北微風信義45樓的〈nana〉日本料理餐廳有一長長的吧檯，客人可以在此享用生魚片並品味季節限定的清酒。（攝影／姚舜）

在〈nana〉享用日本清酒，可以有「酒杯之王」之稱的RIEDEL特製高腳清酒杯品飲，並在戶外露台欣賞台北101與信義區街景。〈攝影／姚舜）

為慶祝新餐廳開幕，〈nana〉自即日起至8月底止每周三、五推出「乾杯101」優惠，1010元可以品飲3杯不同的清酒並搭配3款日式佐酒小食。（攝影／姚舜）

位在台北微風信義45樓的〈nana〉日本料理餐廳，擁有絕佳景觀視野，坐在包廂用餐以居高眺望基隆河沿線景觀。（攝影／姚舜）

有「台北曼哈頓」之稱的台北信義區又出現了一家全新的高樓景觀餐廳！繼〈和食EN〉日本料理、〈御盤de食堂〉日式定食料理，以及主攻一夜干料理為主打的〈鶿克米〉之後，日本BYO餐飲集團再度引進日本京料理品牌〈nana〉，主打蕎麥宴席的〈nana〉在台首家旗艦店位在台北信義區微風信義的45樓，客人坐在包廂用餐就可以直接透過大型落地窗眺望欣賞南港到圓山的環景，走到戶外露天陽台區並可以居高臨下俯瞰台北信義區車水馬龍，以及台北101的美景。

〈nana〉菜單上單點菜餚只要150元起，蕎麥麵料理320元起，中午套餐780元起，這樣的價位與同樣位在信義區的高樓景觀餐廳相比，非常有競爭力。客人到此新餐廳用餐，可以當成買張「觀景台門票」，坐在舒適的環境中好整以睱享受日本料理，並以美景佐餐。

〈nana〉在日本主要供應京都風味的手作和食料理，目前在日本共有6家直營連鎖門市據點。為了傳遞有別傳統的和食體驗並創造賣點，〈nana〉首度跨海來台特別選定以蕎麥麵為菜單上主角，除有可沾食、拌食或配湯的近20種不同的蕎麥麵，以及市場首見的「蕎麥會席套餐」可以選擇，並採用「酒杯之王」RIEDEL設計的寬口高腳清酒杯盛裝季節限定的日本清酒，試圖帶動新的清酒品飲風氣。

此外，〈nana〉菜單上亦供應諸如〈蕎麥出汁玉子燒〉、〈nana獨家自製手工豆腐〉、〈蘿蔔味噌田樂〉與〈松葉蟹菠菜涼拌〉等手工開胃前菜，並有各式炙燒、炸物、溫物、生魚片與土鍋物，以及涮涮鍋等品項可以選擇。其中可以日本和牛當涮料享用的〈黑咖哩涮涮鍋〉，更是台灣餐飲市場首見的「和食新物種」，選擇非常多樣。

〈nana〉的蕎麥麵除一律是在每個餐期以手工製作，並標榜採「二八蕎麥」方式製作。所謂「二八」，是指採用20%北海道產小麥粉，搭配80%的北海道產石磨脫殼蕎麥混合，再摻入取自「富士箱根伊豆國立公園」的富士山天然水混拌製作。

傳統日本蕎麥麵的寬度約1.6mm，但為了迎合台灣人的口味並讓口感更清爽分明，BYO集團台灣區總料理長稻村健司刻意將〈nana〉蕎麥麵的寬度減為1.4mm。同時，水的比例也由43%調降為35%。口感柔軟中帶著韌性的這蕎麥麵，成了市場中麵體最細的蕎麥麵。

〈nana〉的蕎麥麵口味選擇多，吃法也多。如〈海膽鮭魚卵吻仔魚涼拌麵〉就是一道拌食的蕎麥麵，表面上除了海膽、鮭魚卵與吻仔魚外，還有蔥白絲與海苔絲，色彩繽紛悅目。〈豬肉黑咖哩湯蕎麥麵〉則是湯麵，那漆黑的咖哩湯不是用墨魚汁染的，而是用大量炒過的洋蔥、胡蘿蔔、2種咖哩與竹炭粉熬製，味道香濃帶著甘甜。〈黑咖哩涮涮鍋〉也是採用此湯頭作基底，涮食時可「以湯替醬」、不必再沾醬賦味就可以入口。

美味的蕎麥料理還有〈蕎麥屋出汁玉子燒〉，這是在製作玉子燒的蛋液中加入柴魚高湯和煮蕎麥的麵湯，所以濕潤厚實的玉子燒多了一股蕎麥香。〈蕎麥屋雞翅唐揚〉是將雞翅醃漬後再沾裹蕎麥粉油炸，雞肉柔嫩帶汁、外皮香酥脆。而以蕎麥茶和牛奶以小火慢煮製作的〈蕎麥茶布丁〉，也是很值得推介的甜點。

「蕎麥會席套餐」也是一種和食新體驗，按會席料理出菜順序出菜的套餐，包括有多款前菜、季節生魚片、炸物、握壽司與甜點，主食是〈蕎麥五色籠〉，讓客人可以一次吃到5種以不同食材作出的蕎麥麵，非常特別。

為了慶祝新餐廳開幕並凸顯餐廳地利特色，〈nana〉推出「乾杯101」季節限定清酒品飲特惠，自明（20)日起至8月底止每周三、五晚間，每人只要1010元可享「3杯季節推薦日本清酒+3道精緻小品」優惠組合，並在戶外露台欣賞台北信義區的「百萬夜景」。

★中時電子報關心您：開車不喝酒、喝酒不開車！

(工商 )