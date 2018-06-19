朱立倫備戰2020？江怡臻：2018選得好 民意會決定

朱立倫擔任新北市長的政績漸受肯定。（資料照片，陳信翰攝）

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中時電子報
/綜合報導

年底九合一選舉，一般視為2020總統大選前哨戰，國民黨籍新北市長朱立倫任期今年底即將屆滿卸任，是否轉攻總統大位引發關注。尤其目前國民黨六都提名人中，有四人是「朱家軍」，給予現任黨主席吳敦義莫大壓力。國民黨籍新北市議員參選人江怡臻就表示，如果2018選得不錯，民意很快就會決定是誰代表國民黨出來選總統。言下之意，如無意外，朱直攻2020幾告篤定。

港媒中評社報導，江怡臻指出，各家民調其實都慢慢對朱立倫越來越肯定，以往民眾比較會用2016的經驗，對朱立倫有一些情緒性反應，而她現在跑基層的時候，有民眾會主動說朱立倫做得不錯，以往可能這樣的聲音是沒有的。

三年多前，朱立倫剛接任國民黨主席，2014年九合一選舉，國民黨選舉成績不佳，22縣市只拿到6席縣市長，黨內士氣低迷，在還沒有好好療傷止血前，2015年又發生「換柱」爭議，更是重創國民黨和朱立倫聲望。

江怡臻表示，要談2020，2018的情況要先掌握住，假設2018年選不好，情況可能就跟2016年一樣，沒有人願意出來承擔選總統、立委的責任，如果2018選得不錯，民意很快就會決定是誰代表國民黨出來選總統。她認為，朱立倫當選北市長時，新北市剛升格，要將以前各自為政的29個鄉鎮變成統一的新北市，本來就需要時間的累積，在第一任時民眾會覺得還沒有看到很多政績，現在「三環三線」環狀線第一階段與淡海輕軌綠山線預計年底就要完工通車。

江怡臻說，朱立倫的市政成績慢慢在發酵，加上與執政的民進黨對比，大家就可以看到誰比較會做事，在中央擁有這麼多資源，地方卻做得比較好的的情況下，大家就會比較肯定朱立倫。

(中時電子報)

文章來源：中評網

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