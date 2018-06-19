教室裝冷氣卻不想買單？游淑慧批柯P：吃定家長

北市府決定中小學全面裝冷氣，但遭質疑以後電費 要家長募款買單。（圖／中天新聞）

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中時電子報
/綜合報導

中小學教室全面裝設冷氣，經台北市長柯文哲主動丟出議題，引起熱烈討論，但家長質疑，未來電費還是得由家長募款支應，台北市議員參選人游淑慧批柯「心態扭曲」，畫大餅後家長買單，還好意思嘲笑其他縣市跟風。

游淑慧昨(18)日晚在臉書上批評柯P，先是市府突然主動先丟出學校裝冷氣的政策，等看到家長開心、別縣市跟進後，卻在旁邊哈哈大笑，嘲笑別縣市「跟風」，然後又告訴家長「買冷氣請自籌」！

游淑慧指出，市府嘴巴說要每個學校裝置冷氣，實際確是抓住「家長心疼小孩」的心理，讓家長去進行不樂之捐，這樣的政策思考很不負責任。

該不該裝冷氣應從兩個方向思考，一、北市中小學學校教室是否需要冷氣？既然柯市府已經將冷氣列為校園基本設備，哪就代表市府已評估確有需求。二、冷氣裝置後會成為學校的設備資產。

公立校園的基本設備，本就應該由市政府來支應建置，尤其像冷氣這一類的公用設備，未來學生和家長也帶不走；哪麼要求家長來自籌購買，這無異是變相要求家長買來送給學校、捐給市府，這是否合理呢？

游淑慧指出，有些區域是經濟比較弱勢，家長是否都有能力捐款、募款？小孩子在學校受國民教育的環境，不應受父母經濟條件所影響！

(中時電子報)

文章來源：游淑慧 港湖加游

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