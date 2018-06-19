世足》 「太極虎」90分鐘零射正 創尷尬紀錄

2018年06月19日 09:01 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

南韓在今年是世界盃首戰0：1飲恨瑞典，過程雙方身體肢體碰撞、犯規都多，但南韓輸球的一個原因就是進攻上沒有給予對手太多威脅，竟然整整90分鐘沒有一次射正，是球隊從1966英格蘭世足賽以來，第一次出現這樣的情況。

南韓隊從1966年世足開始的30場比賽，只有18日這場「零射正」，而且全場只出現5次射門，瑞典門將歐森（Robin Olsen）沒有面臨太多挑戰，輕鬆度過第一場賽事，賽後南韓球星孫興慜對於自己沒有在進攻端做出貢獻，表示輸球責任都在他，「我對自己的表現很失望，覺得非常非常對不起隊友，我們沒能進球，我要負起最大責任。」

除了整場比賽沒有射正，南韓隊也中斷了連續4屆世足小組賽首戰不敗紀錄，2002年韓日世界盃，南韓首戰2：0勝波蘭、最後闖進4強；2006年德國世界盃，首戰2：1擊敗多哥共和國，最終分組第三淘汰；2010年南非世足賽2：0取勝希臘，以分組第2晉級、止於16強；2014年巴西世足首戰1：1踢和俄羅斯，在小組墊底出局。

南韓這次想從小組賽突圍，接下來必 須擊退墨西哥或德國，孫興慜認為會是比瑞典更嚴苛的考驗，他也看了墨西哥、德國一戰，對墨西哥的表現印象深刻，「接下來兩場我們在心理上要做好準備，足球場上萬事難料，有時贏、有時輸，我覺得德國是這屆世足最具冠軍相的隊伍之一，首戰卻意外吞敗，但他們仍是世界最棒一支球隊。」

(中時電子報)