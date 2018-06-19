若共軍成功空降清泉崗 國軍反擊會遭遇那些火力？

中共空降兵自運-8運輸機機尾門跳出。（圖/我們的天空）

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中時電子報

關於漢光34號演習「中部地區反空機降」的爭議，本報先前報導出身臺灣的旅美華人、美國陸軍退役軍官陳少校的建言，其中一項是在他交流過的國軍軍官中，「沒有人可明確說明共軍的能力」。而大陸央視在9日分別以三個頻道播放中共空軍空降兵軍於鄂（湖北）北進行「全流程、全要素實戰化演練」的報導，可藉此瞭解當共軍成功空降清泉崗時，國軍機步特遣隊實施反擊案時，會遭遇到共軍空降機步營的哪些火力。

(影片)中共空軍空降兵開展全要素實戰化演練

據報導，該單位以「條件未知、建制出動、到達即戰」的原則，嚴格按照空降作戰流程實施，包含人員集結、遠端機動、實兵傘降、物資空投、要點搶控等10餘個行動。

這次演習由運-8運輸機準時飛抵機場開始，數百名全副武裝的傘兵、十餘件重型裝備和彈藥按照戰鬥程式設計裝載上機。短短數分鐘後，運輸機以戰鬥編隊升空。 經過一個多小時的飛行，到達預定空域，在上級的火力掩護下，數百名傘兵員和多個空投補給單元按照戰鬥編成實施多批次集群傘降。

中共空軍空降兵配備63式107公釐12聯裝多管火箭。（圖/我們的天空）

據央視報導，中共空軍空降機步營區分為「火力隊、破障隊、要點搶控隊」，而影片中出現的武器包含「63式107公釐12聯裝多管火箭、爆導索、89式12.7公釐重機槍、PF98式120公釐反戰車火箭筒、89式傘兵60公釐迫擊砲、ZBD-03空降戰車」等。注意這只是此次操演出現的裝備，並非空降兵軍全部的裝備清單。

中共空降兵配備ZBD-03空降戰車，其配備紅箭-73反裝甲飛彈，足以威脅M60A3戰車及雲豹甲車。(圖/我們的天空）

據維基百科資訊，ZBD-03式空降戰車的主武裝是30公釐機砲，此外配備一具紅箭-73D反裝甲飛彈發射器（備彈4枚），M60A3戰車的正面裝甲無法防護紅箭-73D飛彈。而雲豹八輪甲車全車的防護力是全車能防12.7公釐穿甲彈，正面60度防25公釐穿甲彈(距離一千公尺)，以臺灣的戰場情境有可能出現低於一千公尺的交戰距離，因此雖然ZBD-03式空降戰車的30公釐機砲不如西方的30公釐鏈砲，但仍有很大的可能威脅CM32、CM33式雲豹甲車。

ZBD-03空降戰車配備的30公釐機砲，有很大的可能威脅雲豹甲車。（圖/我們的天空）

而據《自由時報》2日報導，配備30公釐鏈砲的CM34式裝步戰鬥車，5月底完成結標，今年小批量生產4輛，須通過作戰測評後，預計於明年啟動量產作業，全案將執行至112年。

(中時電子報)

文章來源：全流程、全要素空降作戰演練，這才是正宗的打仗范兒！

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