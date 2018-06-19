華山分屍案》宅神：糟糕！嫌犯已說出最重要的「4大免死金牌」

華山分屍案陳姓凶嫌說他用來運屍的機車迄今還有屍臭味，害怕是死者冤魂找上門。（圖取自陳臉書）

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中時電子報
朱學恒直呼，糟糕了！凶嫌說出對台灣無知法匠最重要的「4大免死金牌」：對不起、有悔意、願抄經、兩公約（本報系資料照/鄭光宏攝）

駭人！台北市鬧區的華山文創園區驚傳凶殺分屍案，37歲陳男疑因求歡遭拒，竟狠心將30歲高女勒斃後分屍，昨（19）日警方陸續找回死者屍首，台北地方法院並於深夜裁定陳男羈押不禁見，全案依法偵辦中。不過，宅神朱學恒卻指出，凶嫌已說出最重要的「4大免死金牌」。

37歲陳姓凶嫌與30歲高姓死者相識僅僅13天，疑設局性侵未果將高女狠勒斃分屍，且凶嫌在死者失聯期間，如常進駐華山工作室授課，還曾在網路假好心留言，說希望死者「看到報平安」，冷血行為令家屬淚問「這17天你睡得著？」

冷血駭人凶殺案引發社會關注，陳姓凶嫌昨被依殺人罪移送至台北地檢署時，現場有追問媒體聽到，陳男曾低頭怯聲說「對不起…」；且事件曝光後，有陳姓凶嫌友人在臉書發文指稱，聽到消息後仍相信凶嫌不會做這種事，要大眾不要不小心毀掉了一個好人。

對此，朱學恒直呼，糟糕了！凶嫌說出對台灣無知法匠最重要的「4大免死金牌」：對不起、有悔意、願抄經、兩公約，還有友人出來說「他是好人」的訊息，讓他表示，分屍殺人凶惡犯罪的確社會有責任，是因為「那些沽名釣譽之輩」縱容出來的，自命清高感覺良好，受害的卻是無辜百姓！

(中時電子報)

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