姚文智批市政不用心不用腦 柯再反擊「請公布該怎麼做」

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中時

近日在交通月票票價、重陽敬老金發不發等議題上，台北市長柯文哲與民進黨台北市長參選人姚文智頻頻針鋒相對，今柯文哲再次表示：「請他明確公布答案就好，到底要怎麼做？」

隨著選戰腳步逐漸接近，台北市選情煙硝味也越來越重。姚文智日前稱自己若當選，交通月票0元、重發重陽禮金，遭柯文哲反嗆「選不上才亂喊」，還問錢從哪裡來？姚不甘示弱反擊，柯文哲不負責任，對市政不用心、不用腦才會這樣問，柯今天沒有安排公開受訪行程，依舊在搭公車上班途中向媒體抱怨「叫他公布答案就好，到底要怎麼做」，還說這些政策都要有明確計算公式，要有SOP的。

柯文哲說，在他的選舉主軸「進步價值、光榮主軸」之下，還有一個原則叫做「務實跟對話」，務實就是人民厭倦這種藍綠意識型態時，問說請解決我生活上面臨的問題，不管是托嬰、托幼、托老、公共運輸、交通問題，這種每天要去處理的問題。但是當國家政治遠大於政策時，政府沒有在解決人民每天的問題，所以自己陣營才有口號，強調政治要落實在人民生活的每一天。

柯以這次造成針鋒相對的交通票價、重陽禮金、公共住宅等來舉例。他說，當人家說捷運可以0元的時候，或是說公宅用10分之1價格就可以蓋，「當然我們就覺得說這是真的假？」

柯文哲也直言，他相信任何一個候選人不會把現在柯文哲在推的老人福利系統取消，包括65歲以上打肺炎疫苗、每個月有480元的敬老卡可以讓他去使用公共運輸系統，或是居家醫療，「相信任何一個市長都不會輕易取消老人福利制度」。所以，當對方說要發重陽敬老金就有問題，要思考這10億怎麼花對老人福利系統最有效率。

他還有感而發地說，其實台灣現在分成3個世代，最年輕的世代是絕望的世代，對未來就是覺得很沒有希望，中間中年人壓力很大，照顧老人照顧小孩，過去相信的價值在這個世代好像都崩潰了，不管年金改革或什麼，會覺得奇怪。政府要去處理每一個世代的問題，而不用一個統獨來解決問題。

柯文哲說，所以有一次他去新竹跟徐欣瑩座談，結束時請來聽的人寫下聽完印象最深刻的是哪一句話，結果最多是「比藍綠更重要的是黑白，比統獨更重要的是是非」， 所以當一個國家將意識形態作為解決所有問題的唯一方法時，人民的心中是很不屑。

(中時 )

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