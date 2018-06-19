創黨32年民進黨中執會首度同額競選 扁：分裂不幸的開始

2018年06月19日 09:14 中時電子報 李月華 /綜合報導 /綜合報導

7月15日民進黨將召開黨員代表大會，並進行中執會改選。中執委應選30人，中評委應選11人，但據媒體報導，這是民進黨創省32年來首度「喬到」同額競選。前總統陳水扁批，這可能是黨分裂的不幸開始，黨員代表大會連黨代表僅存的選舉權也被閹割了，讓他對民進黨愈來愈大開民主倒車感到震驚難過與憂心忡忡。

陳水扁在臉書專頁［新勇哥物語］最新一期(141)中質疑，中執評委同額競選在為年底黨主席不必為縣市長敗選負責鋪路嗎？他藉勇哥之口指出，民主政黨首重民主真諦在黨的選舉能否公開透明呈現，他非常關心民進黨32年來的黨務運作有無偏離政黨的民主常軌，我對民進黨愈來愈大開民主倒車更感到震驚難過與憂心忡忡！

他並指出，這屆中執評委任期跨2018年地方選舉，與2020年總統與立委二合一選舉。事關11月24日縣市長選舉一旦重挫，黨主席應否負起政治責任辭職下臺問題，也關係到2020年總統黨內初選遊戲規則制定問題。這次中執評委首度出現同額競選，黨內人士說是「為因應選舉，黨要維持穩定結構」。過去32年，黨歷經無數次大型選舉，都不曾這樣做。真正原因是什麼？

勇弟則猜測，可能是為了年底縣市長選舉結果不理想，黨主席得不負責下台預作準備！？而2020年總統黨內初選也可以喬到沒人敢挑戰敗選黨主席的尋求連任？！這樣對不對？勇哥回答，如果有那麼一天，為了「黨要維持穩定結構」，黨主席硬要「耍賴」不下台也要再選，可能是黨分裂的不幸開始吧？！

(中時電子報)