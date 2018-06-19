川普走錯「這一步」 慘遭5位第一夫人聯手砲轟

2018年06月19日 09:28 中時電子報 李靖棠

據美國《紐約》雜誌（New York Magazine）報導，美國總統川普（Donald Trump）、司法部長賽辛斯（Jeff Sessions）和國土安全部長尼爾森（Kirstjen Nielsen），近期在管制移民政策上愈來愈嚴苛，不久前一項強制拆散邊界移民家庭的命令，不只引起輿論抨擊，更讓在世的5名前後任第一夫人們，同聲對川普政府表示譴責之意。現任第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）尤其不滿，她希望該政策應盡快廢止，還呼籲川普與內閣應該「用心治國」。

五位前後任第一夫人，包含高齡90歲的羅莎琳（Rosalynn Carter）、希拉蕊（Hillary Clinton）、蘿拉布希（Laura Bush）、蜜雪兒（Michelle Obama）和梅蘭妮亞，都對於川普政府這項粗魯的作法，感到非常的憤怒。羅莎琳更表示，「今日的移民政策，居然是強制將未成年子女帶離父母身旁？這對美國而言，根本是一種恥辱！」

美國現任第一夫人梅蘭妮亞，也對於丈夫川普強制拆散移民家庭的政策不滿。（圖/路透社）

川普造成邊界移民家庭遭強制拆散，引發不少家庭抗議。（圖/美聯社）

一改過往寬鬆政策，賽辛斯於4月6日宣布，實施「零容忍」（zero-tolerance）的移民政策，這代表、所有非法入境美國的成年人將被以「聯邦罪犯」的方式起訴，改變原先只送到移民法庭的做法，此舉等同讓非法移民父母，被迫強制與他們的孩子分開，而孩子們則會被送到專門的機構拘留。此舉讓眾多美國民眾，在父親節當天上街抗議，指責川普政府此舉太過野蠻。

The administration’s current family separation policy is an affront to the decency of the American people, and contrary to principles and values upon which our nation was founded. The administration has the power to rescind this policy. It should do so now. — John McCain (@SenJohnMcCain) 2018年6月18日

事實上，不只是對手民主黨人反對，多位共和黨大老，包含資深參議員麥肯（John McCain）、麗莎·穆爾科斯基（Lisa Murkowski）和克魯茲（Ted Cruz）都同聲譴責。麥肯認為，此一「粗魯」的政策已侵犯了美國的道德標準；而克魯茲與麗莎則決定，將透過修法、終止這項引發高度爭端的政策。

(中時電子報)