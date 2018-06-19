川普走錯「這一步」 慘遭5位第一夫人聯手砲轟

美國四名在世的前第一夫人（由左至右）：蘿拉布希、羅莎琳、希拉蕊和蜜雪兒。（圖/白宮辦公室）

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中時電子報

據美國《紐約》雜誌（New York Magazine）報導，美國總統川普（Donald Trump）、司法部長賽辛斯（Jeff Sessions）和國土安全部長尼爾森（Kirstjen Nielsen），近期在管制移民政策上愈來愈嚴苛，不久前一項強制拆散邊界移民家庭的命令，不只引起輿論抨擊，更讓在世的5名前後任第一夫人們，同聲對川普政府表示譴責之意。現任第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）尤其不滿，她希望該政策應盡快廢止，還呼籲川普與內閣應該「用心治國」。

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五位前後任第一夫人，包含高齡90歲的羅莎琳（Rosalynn Carter）、希拉蕊（Hillary Clinton）、蘿拉布希（Laura Bush）、蜜雪兒（Michelle Obama）和梅蘭妮亞，都對於川普政府這項粗魯的作法，感到非常的憤怒。羅莎琳更表示，「今日的移民政策，居然是強制將未成年子女帶離父母身旁？這對美國而言，根本是一種恥辱！」

美國現任第一夫人梅蘭妮亞，也對於丈夫川普強制拆散移民家庭的政策不滿。（圖/路透社）

川普造成邊界移民家庭遭強制拆散，引發不少家庭抗議。（圖/美聯社）

一改過往寬鬆政策，賽辛斯於4月6日宣布，實施「零容忍」（zero-tolerance）的移民政策，這代表、所有非法入境美國的成年人將被以「聯邦罪犯」的方式起訴，改變原先只送到移民法庭的做法，此舉等同讓非法移民父母，被迫強制與他們的孩子分開，而孩子們則會被送到專門的機構拘留。此舉讓眾多美國民眾，在父親節當天上街抗議，指責川普政府此舉太過野蠻。

事實上，不只是對手民主黨人反對，多位共和黨大老，包含資深參議員麥肯（John McCain）、麗莎·穆爾科斯基（Lisa Murkowski）和克魯茲（Ted Cruz）都同聲譴責。麥肯認為，此一「粗魯」的政策已侵犯了美國的道德標準；而克魯茲與麗莎則決定，將透過修法、終止這項引發高度爭端的政策。

(中時電子報)

文章來源：All Four Living Former First Ladies Have Denounced Trump’s Family-Separation Policy

文章來源：McCain calls on Trump to rescind family separation policy: It's 'an affront to the decency of the American people'

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