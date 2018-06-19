孕婦腹痛多日竟是急性盲腸炎 手術切除保嬰

亞大醫院婦產部主治醫師徐興國(左)於手術後替患者(非當事人)施行超音波檢查，確認胎兒狀況。(林欣儀攝)

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台中29歲王姓孕婦孕期間出現腹痛情況，連續數天服用安胎藥卻仍疼痛難耐，就醫檢查才發現竟罹患急性盲腸炎，緊急施行腹腔鏡微創手術切除盲腸，但王女仍出現菌血性休克、血壓下降等併發症，所幸經醫療團隊專業照護，幫王女安胎至足月並順利產下健康男嬰。

亞洲大學附屬醫院婦產部主治醫師徐興國指出，王女在懷孕24周時出現腹痛，她以為是早發性宮縮，到住家附近婦產科診所就診並服用安胎藥，但疼痛情況未改善，到醫院檢查才發現王女除有宮縮情況，還伴隨發燒。

經核磁共振檢查，王女確診為盲腸化膿，且因其化膿情況相當嚴重，緊急進行微創手術切除盲腸，仍引發菌血性休克情況，並出現血壓急降、肺水腫問題。徐興國強調，孕婦罹患急性盲腸炎未及時接受手術，若導致盲腸破裂，恐因腹膜炎或敗血症危及母體與胎兒。

徐興國指出，孕婦發生急性盲腸炎的機率與常人差不多，也會出現腹痛、噁心及發燒等症狀，但因孕婦子宮變大、使得盲腸位置上移，導致檢查不易，再加上通常懷孕期間不安排X光、電腦斷層等檢查，使得孕婦發生盲腸炎時不易被診斷。

所幸王女在手術切除盲腸、並於加護病常觀察3天後，順利轉到一般病房，並順利於上月底自然產下3570克重的健康男嬰。亞大醫院一般外科主治醫師羅文鍵指出，孕婦罹患盲腸炎雖風險較高，但在手術時只要不壓迫子宮，就不會造成胎兒受傷，術後加強照護即可確保母嬰平安。

(中時 )

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